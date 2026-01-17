Naď reaguje na neprajníkov, ktorí by ho radi videli v sivých teplákoch po vzore Madura. Zhodnotil aj špeciálnu operáciu vo Venezuele! VIDEO

Líder DemokratovJaroslav Naď zhodnotil špeciálnu operáciu Spojených štátov, počas ktorej bol zajatý venezuelský prezident Nicolás Maduro. Podľa exministra obrany USA sú síce našim spojencom, ale to neznamená, že ich nemôžeme kritizovať, keď porušujú medzinárodné právo.
„Maduro nie je legitímny prezident Venezuely. To treba povedať. To je čistý fakt. Na druhej strane si dovolím bez problémov povedať, že ísť vojenskou jednotkou, výraznou veľkou skupinou do Venezuely, do nezávislej krajiny, zobrať tam osobu…zobrať a uniesť prezidenta, pričom prišlo k prestrelke a k vojenskej operácii. Je to porušenie medzinárodného práva? Je. Bodka,“ skonštatoval Naď.
Fotka Madura vyvolala ošiaľ
Internet obletela fotografia spútaného Madura v sivých teplákoch značky Nike, ktorý v ruke drží fľašu s vodou, na očiach má čierne okuliare a na ušiach chrániče sluchu. Neprajníci Naďa to hneď využili a na fotografii Madura vymenili jeho tvár za tvár slovenského exministra obrany.
„To som nevidel, ale musím si to dohľadať, lebo táto vec ma zjavne minula. Ale tie tepláky boli pekné, uznávam,“ reagoval Naď na otázku, či sa k nemu dostal obrázok memečkárov. Sivá tepláková súprava, ktorú mal počas eskortovania na sebe Maduro na palube americkej vojenskej lode, sa stala okamžite veľkou senzáciou. Naď prezradil s vtipom aj to, že zatiaľ takéto tepláky ani okuliare doma nemá.
Výčitka smerom k slovenským novinárom
Lídra Demokratov sme sa tiež pýtali, či zo strany amerického prezidenta Donalda Trumpa nebolo zatknutie venezuelského prezidenta aj demonštráciou sily smerom proti Rusku aj iným veľmociam, aby videli, že USA sú opäť mocnou krajinou. Zároveň aj experti sa zhodli na tom, že špeciálna operácia vo Venezuele bola úspešne zvládnutá.
„Čisto vojensky treba povedať, že tá operácia bola výborne splánovaná. Vojensky to bolo naozaj zvládnuté výborne a áno, je to aj istý signál voči svetu, že pozrite sa, my sme natoľko vyspelí vojensky, že my si môžeme robiť, čo chceme,“ reagoval na otázku Naď.
„Na druhej strane nebolo to úplne bez chýb, lebo prenikli informácie, že novinári sa dozvedeli vopred o tom, že tá operácia bude. A musím povedať, že asi sa zachovali správne, keď to neprezradili. To mi pripomenulo, keď sme dávali S-300-ku na Ukrajinu, tak som išiel zhodou okolností v ten deň do relácie Na telo Plus, kde mi tam v priamom prenose pustil video vtedajší moderátor,“ uviedol Naď s tým, že vzápätí bol nútený klamať, lebo išlo o utajenú operáciu.
„Nemohol som potvrdiť, že S-300-ka ide na Ukrajinu. Ale je to aj o prístupe toho novinára, že mám takúto informáciu, a či ju pustím, alebo ju nepustím. Že aj tí Američania mohli urobiť z toho veľkú šou, že zajtra ráno začne útok, ale asi tí novinári mali nejakú formu vnútornej autocenzúry, počkali si a zverejnili to nasledujúci deň nech prebehne tá operácia v poriadku. Z tohto hľadiska si myslím, že aj u nás by bolo dobré, keby to novinári takto vnímali, lebo zverejnením tohto videa bola ohrozená najmä bezpečnosť vojakov a ľudí, ktorí boli do toho zapojení,“ upozornil Naď s tým, že išlo o medzinárodná operáciu, ktorá bolo oficiálne utajená nielen u nás, ale aj v rámci Severoatlantickej aliancie.