Rusko bude v roku 2025 schopné vyrobiť o 30 % viac delostreleckej munície ako celá EÚ

Ak nedôjde k zodpovedajúcej odozve spojencov, potom podľa ukrajinskej rozviedky bude Rusko v roku 2025 schopné vyrobiť o 30 % viac delostreleckej munície ako všetky krajiny Európskej únie dohromady. Ako referuje web Suspiľne, povedal to ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha.

Na spoločnej tlačovej konferencii so šéfom európskej diplomacie Josepom Borrellom v Kyjeve vyzval Úniu a jej členské štáty, aby zvýšili investície do ukrajinského obranného sektora, pretože ide o investíciu do európskej bezpečnosti.

„Podľa ukrajinskej rozviedky, na základe informácií, ktoré máme, bude Rusko v budúcom roku, ak nedôjde k adekvátnej odozve alebo prevencii, schopné vyrobiť o 30 % viac delostreleckej munície ako všetky krajiny EÚ dohromady. Preto je potrebné na to strategicky myslieť už teraz, strategicky tomu predchádzať,“ povedal Sybiha.

Dodal, že má na mysli predovšetkým takzvanú tieňovú flotilu, ktorá pomáha Rusku pokračovať v obchodovaní s energetickými zdrojmi a ropou aj teraz, pričom obchádza sankcie. Podľa Sybihu je veľmi dôležité, aby sa ďalšie posilňovanie sankčnej politiky Európskej únie zameralo aj na tento aspekt.

Európska únia momentálne pripravuje svoj 15. balík sankcií proti Rusku zameraných práve na komponenty zahraničnej výroby nájdené v ruských zbraniach.