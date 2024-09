Rusi prerušili dodávky vody do Pokrovska v Doneckej oblasti, obsadenie mesta by mohlo skompromitovať ukrajinskú obranu

Rusi prerušili dodávky vody do mesta Pokrovsk v Doneckej oblasti. Ako referuje web Ukrajinská pravda s odvolaním sa na šéfa vojenskej správy oblasti Vadyma Filaškina, zariadenie na úpravu vody zásobujúce Pokrovsk bolo odstavené v dôsledku ruských útokov a momentálne ho nemožno opraviť.

„Situácia je ťažká a tak skoro sa nezlepší,“ zhrnul Filaškin a dodal, že miestne služby sa snažia vyriešiť situáciu navŕtaním studní.

Pokrovsk, ktorý mal pred vojnou zhruba 60-tisíc obyvateľov, je jednou z hlavných ukrajinských obranných bášt a kľúčové logistické centrum v Doneckej oblasti. Jeho obsadenie by mohlo skompromitovať ukrajinskú obranu a dodávateľské trasy. Tiež by to priblížilo Rusko k celkovému obsadeniu Doneckej oblasti.