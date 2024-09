Ochrana nie je eskalácia. Ukrajina žiada Západ o povolenie udrieť na ruské sklady s iránskymi raketami

Západné krajiny podľa šéfa ukrajinskej prezidentskej kancelárie Andrija Jermaka musia Ukrajine povoliť použitie zbraní, ktoré Kyjevu dodali, na údery na vojenské sklady na ruskom území pre silné podozrenie, že Irán Kremľu dodáva balistické rakety.

USA svojim spojencom oznámili, že podľa ich názoru Irán Rusku pre jeho vojnu na Ukrajine posiela balistické rakety krátkeho doletu. Pre tlačovú agentúru The Associated Press to cez víkend povedali dvaja ľudia oboznámení s problematikou.

Západné štáty, ktoré vo vojne podporujú Ukrajinu, váhajú s povolením úderov na ruské územie pre obavy, že by ich to mohlo vtiahnuť do najväčšieho európskeho konfliktu od druhej svetovej vojny.

Šéf ukrajinskej prezidentskej kancelárie však tvrdí, že „ochrana nie je eskalácia“.

„V reakcii na dodávky balistických rakiet do Ruska musí byť Ukrajine dovolené západnými zbraňami zničiť sklady, v ktorých sú tieto rakety uložené, aby sa vyhla teroru,“ uviedol Jermak na svojom kanáli na komunikačnej platforme Telegram. Nespresnil však, ktorá krajina balistické rakety Rusku dodáva.