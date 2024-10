Rusa, ktorého dcéra nakreslila protivojnový obrázok, prepustili z väzenia

Ruského slobodného otca Alexeja Moskaleva, ktorého odsúdili na dvojročné väzenie za diskreditáciu ruskej armády po tom, ako jeho školopovinná dcéra nakreslila protivojnový obrázok, prepustili na slobodu. Referuje o tom spravodajský web BBC.

Na záberoch zdieľaných v utorok online je vidieť, ako Moskalev opustil trestaneckú kolóniu v Tulskej oblasti a objal svoju dcéru, zatiaľ čo mal na sebe väzenskú uniformu. Moskalev opísal podmienky, ktoré zažil.

Všade behali potkany

„Bola to mučiareň. Len mučiareň. Po prvé, cela mala dva metre krát jeden meter. Chápete, čo to je? Najskôr som tam sedel sám, potom dali dnu druhú osobu. A my dvaja sme sedeli v cele s rozmermi dva krát jeden meter. Podlahy boli zhnité, všade behali potkany, prichádzali z kanalizácie a zovšadiaľ, obrovské potkany,“ vyhlásil Moskalev.

Moskalevovu dcéru Mašu, ktorá mala na začiatku prípadu 13 rokov, poslali začiatkom marca minulého roka, keď bolo spustené trestné konanie, do detského domova. Moskalev bol obvinený z opakovanej kritiky ruskej armády na sociálnych sieťach a následne ho v tom istom mesiaci odsúdili na dva roky za mrežami.

Dcéra nakreslila ukrajinskú vlajku

Problémy rodiny sa začali predvlani v apríli, keď škola, ktorú navštevovala jeho dcéra Maša, oznámila úradom, že nakreslila ukrajinskú vlajku s nápisom „Sláva Ukrajine“, rakety a ruskú vlajku s frázou „Nie vojne!“

Ľudskoprávna organizácia Memorial, ktorú ruské úrady zakázali, označila Moskaleva za politického väzňa. Moskalevov právnik Vladimir Bilijenko pre nezávislé spravodajstvo Sotavision povedal, že dievča v jednom liste otcovi napísala: „Ocko, si môj hrdina.“