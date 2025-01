Rozpačitý vstup Djokoviča do Australian Open. Súper nemal čo stratiť

Srbský tenista Novak Djokovič začal svoju snahu o 11. titul na Australian Open a rekordnú 25. grandslamovú korunu neistým spôsobom. V pondelňajšom zápase 1. kola mal 37-ročný rodák z Belehradu akoby „ťažké nohy“ a spočiatku pôsobil úplne bez nápadov.

V súboji s americkým tínedžerom Nisheshom Basavareddym, ktorý zažil svoj grandslamový debut v hlavnej súťaži, dokonca prehral úvodný set. Potom sa však vzchopil a nedovolil 19-ročnému protivníkovi, aby sa postaral o senzáciu na jeho úkor. Djokovič vyhral 4:6, 6:3, 6:4, 6:2.

Do polovice druhého setu Djokovič nestíhal

„Na konci to síce bolo skvelé, ale myslím si, že do polovice druhého setu bol lepším hráčom. Zaslúži si potlesk, ktorý dostal,“ poznamenal Djokovič na adresu mladšieho súpera. „Tieto zápasy sú vždy zložité a nebezpečné, keď hráte s niekým, kto nemá čo stratiť. Musím povedať, že je to veľmi kompletný hráč.“

Srb sa prebudil až v závere druhého setu, keď získal brejk na 5:3 a podával na vyrovnanie v zápase, čo sa mu napokon podarilo. Američan následne potreboval ošetrenie ľavej nohy a potom už nebol tým istým hráčom, ako pred spomenutou zdravotnou prestávkou.

V druhom kole proti kvalifikantovi

Djokovič je presvedčený, že naďalej môže súperiť so svetovou špičkou, ale jeho zápasy proti hráčovi na 107. priečke veľmi nerozptýlili akékoľvek pochybnosti. V druhom kole bude mať možnosť na herný reparát, keď nastúpi proti portugalskému kvalifikantovi Jaimemu Fariovi.