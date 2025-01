Djokovič po troch rokoch šokuje, že pred vyhostením z Austrálie ho otrávili jedlom

Srbský tenista Novak Djokovič vyšiel krátko pred štartom Australian Open so šokujúcou správou. Desaťnásobný šampión z Melbourne tvrdí, že pred troma rokmi ho v Austrálii otrávili jedlom ešte predtým, než ho deportovali z krajiny, keďže nebol zaočkovaný proti koronavírusu.

Djokovič uviedol, že bol otrávený olovom a ortuťou počas svojho krátkeho pobytu v Melbourne v januári 2022. Srbskému multišampiónovi okrem toho zrušili vízum a po neúspešnej právnej obhajobe vyhostili ho z krajiny.

„Mal som vtedy zdravotné problémy. A uvedomil som si, že v hoteli v Melbourne, kde ma držali, ma kŕmili nejakým jedlom, ktoré ma otrávilo,“ povedal 37-ročný Djokovič pánskemu magazínu GQ.

Veľa ťažkých kovov

„Keď som sa neskôr vrátil do Srbska, mal som obavy. Nikdy som to nikomu verejne nepovedal, ale zistil som, že mám v krvi skutočne veľa ťažkého kovu. Bolo to olovo, veľmi vysoká úroveň olova aj ortuti,“ dodal bývalý svetový hráč číslo 1 podľa AFP.

Na otázku, či si myslí, že jeho jedlo bolo kontaminované, Srb odpovedal:

„To jediné reálne prichádza do úvahy.“

Austrálčania mlčia

Redakcia magazínu GQ sa obrátila aj na austrálske ministerstvo vnútra so žiadosťou o odpovede na otázky k danej téme, ale odpovedí sa nedočkala. Ministerstvo sa nevyjadrilo údajne „z dôvodov ochrany súkromia“.

Djokovič na traumu z Melbourne 2022 už zabudol. O rok neskôr sa do hlavného mesta austrálskeho štátu Victoria vrátil a vo veľkom štýle dobyl desiaty miestny titul. Vlani prvenstvo nezískal, ale teraz má šancu na jedenásty titul a celkovo dvadsiaty piaty grandslamový. To by bolo ďalšie vylepšenie už beztak famózneho historického rekordu. Rodák z Belehradu tvrdí, že napriek nepríjemnostiam spred troch rokoch necíti hnev voči Austrálii a jej ľuďom.

Hanbili sa za vládu

„Veľa Austrálčanov, ktorých som stretol v ich krajine za posledných pár rokov alebo inde vo svete, za mnou prišlo a ospravedlňovalo sa mi. Tvrdili mi, že boli zahanbení svojou vládou po tom, ako so mnou zaobchádzali,“ skonštatoval Djokovič.

„V skutočnosti sa toho odvtedy veľa zmenilo vrátane austrálskej vlády. Tá nová mi obnovila víza a som za to veľmi vďačný. V Austrálii sa dobre cítim, čoho dôkazom sú aj moje výsledky na Australian Open. Nikdy som sa však nestretol s ľuďmi, ktorí ma vtedy deportovali z krajiny. Netúžim po tom, ale ak sa to jedného dňa stane, podáme si ruky a pôjdeme každý svojou cestou,“ dodal Djokovič, ktorý väčšinu grandslamových titulov získal pod vedením Slováka Mariána Vajdu.

Na úvod mladý Američan

Turnajová sedmička Novak Djokovič začne svoju dvadsiatu účasť na Australian Open súbojom 1. kola proti 19-ročnému Američanovi s voľnou kartou Nisheshovi Basavareddymu. V roku 2005, keď Djokovič prvýkrát štartoval na Australian Open, sa Basavareddy iba narodil. O tri roky neskôr sa fenomenálny Srb tešil z prvého z desiatich titulov v Melbourne Parku.