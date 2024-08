Skejtbordista Tury je prvotriedny makač, tvrdí Pjontek (rozhovor V športovom SITE)

Jednou z najvýraznejších slovenských postáv na nedávno skončených OH 2024 v Paríži bol reprezentant v skejtbordingu Richard Tury. Hrdý Košičan sa prebojoval v náročnej kvalifikácii medzi osmičku najlepších ako vôbec jediný Európan.

Aj napriek tomu, že cenný kov pod Tatry nedoniesol, jeho konečné 5. miesto je skvelou reklamou pre skejtbording, ktorý u nás zastrešuje Zväz slovenského kolieskového korčuľovania (ZSSK). Práve jeho predsedu Štefana Pjonteka sme vyspovedali v relácii V športovom SITE.

„Som nesmierne šťastný, že Rišo dokázal obsadiť fantastické 5. miesto. Vyšiel mi môj predpoklad, že bude vo finále. Priznám sa, že v kútiku duše som veril aj v zisk bronzovej medaily, ale aj tak sa podarila veľká vec. Rišo potešil veľa slovenských športových fanúšikov a získal si ich sympatie svojim vystupovaním či už na športovisku alebo mimo neho,“ komentoval Turyho úspech predseda ZSKK.

Štefan Pjontek vysvetlil aj genézu toho, ako sa do „portfólia“ ich zväzu dostal skejtbording na čele s Richardom Tury. „Celé to má asi dvojročnú históriu, ktorá je pomerne zaujímavá. Richard sa na predchádzajúce hry do japonského Tokia tesne nedostal. Pod piatimi kruhmi vtedy štartovalo 22 najlepších skejtbordistov a on skončil v kvalifikácii na 24. priečke. V tom čase sa kreoval olympijský top tím pre ďalší cyklus, kde však s Rišom nepočítali. Tak som si povedal, že preto niečo urobíme my na zväze. Spolu so Športovým centrom polície sme zabojovali a Riša sme do top tímu už pod našimi krídlami presadili. Veď bol dve miesta od miestenky na OH, prečo by tam teda nemal byť,“ vysvetlil Pjontek.

Slovenský reprezentant Richard Tury počas kvalifikácie v súťaži Skateboarding v rámci XXXIII. letných olympijských hier 2024 v Paríži. Paríž, 29. júl 2024. Foto: SITA/Martin Medňanský

Najlepší svetoví skejtbordisti pochádzajú z Japonska a Severnej Ameriky. O to vzácnejší je olympijský úspech 31-ročného Slováka. Štefan Pjontek tvrdí, že sa všetkým treba hľadať svedomitú prácu a zanietenosť samotného pretekára. „Neuveriteľne tvrdo trénoval. Ako sa hovorí, pre úspech urobil maximum. Je prvotriedny ‚makač‘, ktorý všetkým ukázal, že na to má. Som na neho hrdý,“ dodal Pjontek.

„Verím, že som urobil pre slovenský skejtbording veľa. Dúfam, že to priláka novú mládež a postavia sa nové skejtparky. Mám veľkú motiváciu pokračovať. V Los Angeles som sa v roku 2013 prvýkrát dostal do svetovej špičky a na olympiáde tam môžem napísať bodku za kariérou,“ načrtol Tury svoju budúcnosť v rozhovore pre oficiálny web ZSKK.

Slovenský reprezentant Richard Tury počas kvalifikácie v súťaži Skateboarding v rámci XXXIII. letných olympijských hier 2024 v Paríži. Paríž, 29. júl 2024. Foto: SITA/Martin Medňanský

Okrem sjektbordingu Zväz slovenského kolieskového korčuľovania (ZSKK) zastrešuje aj ďalšie športové disciplíny. „Náš zväz vznikol v apríli 2022 takpovediac rozložením. My sme boli organizovaní v Slovenskom rýchlokorčuliarskom zväze, kde boli zimné športy a letné športy. No a spoločne sme sa rozhodli, že je dobré urobiť nový zväz, kde budú zastrešené len letné športy a v rýchlokorčuliarskom zväze ostanú short track a rýchlokorčuľovanie. Takže pred dvomi roky sme sa odčlenili. To odčlenenie nebolo až také zložité. Dá sa povedať, že sme sa rozišli veľmi korektne a sekcie skejtbord, inline hokej, alpine speed a inline speed sa začlenili do nového zväzu hladko. Pre tých, ktorí nevedia, čo je alpine speed, tak vysvetlím, že ide vlastne o korčuľovanie na kolieskových korčuliach dole kopcom, medzi bránkami, ako slalom v lyžovaní .A inline speed je vlastne korčuľovanie na dráhe alebo na ovále,“ vysvetlil predseda Pjontek.

V relácii sa tiež dozviete:

ako je na tom aktuálne slovenský inline hokej

aké sú ďalšie špecifiká alpine speed a inline speed

ktorí známi športovci holdujú kolieskovým korčuliam

ako je na tom Slovensko so športoviskami pre korčuliarov

aké ďalšie podujatia ZSKK chystá

ktorá z disciplín sa teší pod Tatrami najvýraznejšiemu záujmu

či dokáže zväz lákať nové mladé korčuliarske nádeje

či vyrastá pod ich krídlami nový Richard Tury

ako je na tom slovenské kolieskové korčuľovanie z hľadiska štátnej podpory

Rozhovory V športovom SITE si môžete vypočuť aj na >>> Spotify