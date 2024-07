Manažér aj tréner Richarda Turyho sa zhodli, že 31-ročný Košičan na olympiáde v Paríži vydal zo seba maximum (foto)

Piate miesto slovenského skejtbordistu Richarda Turyho vo finále disciplíny street na olympijských hrách v Paríži bolo „veľká vec„. Už len to, že sa medzi okteto finalistov dostal ako jediný Európan, vyvolalo veľký ohlas nielen v komunite skejtbordistov, ale aj doma medzi fanúšikmi.

Cestu 31-ročného Košičana nervózne sledoval z tribúny aj jeho starší brat Juraj, ktorý je jeho manažér a tiež vyznávač skejtbordingu. Pri každom vydarenom triku skákal od radosti a pri každom nevydarenom schovával tvár do dlaní. Keď bolo po všetkom, s obrovským úsmevom prišiel do mixzóny na rozhovor.

„To, čo Rišo predviedol vo finále, bolo fantastické. Zajazdil svoje maximum, teda to, na čo sa pripravoval. Už len postupom do finále dosiahol obrovský úspech, piate miesto je v tomto športe pre Slovensko obrovská senzácia. Vo finále bol ako jediný Európan a už len za to mu patrí veľké uznanie a rešpekt,“ prezradil Juraj Tury, pričom neskrýval nadšenie z toho, čo sa udialo na svetoznámom námestí Place de la Concorde hneď vedľa egyptského obelisku.

S výsledkom sú spokojní

Jeho mladší brat Richard skončil v streete piaty, no v istých okamihoch to vyzeralo, že by sa mohol dostať aj na pódium.

„Tretie miesto tam mohlo zostať, ale napokon Japonci zamiešali kartami. Je z toho nádherné piate miesto a s výsledkom sme úplne spokojní,“ pokračoval Juraj Tury.

„Rišovi na finále šetril triky, ktoré trénoval najmä v Dubaji. A napokon mu aj vyšli. Po mentálnej stránke bolo vo finále isto dôležité, že pri trikoch mu vyšiel hneď ten prvý a na druhý bodovaný mal ďalšie štyri pokusy. Prináša to jazdcovi pokoj na duši,“ dodal.

Rozvoj skejtbordingu

Za zmienku stojí skutočnosť, že pred Richarda Turyho sa dostali iba dvaja Američania a dvaja Japonci.

„Znamená to, že Slovensko si možno ani neuvedomuje, akého športovca má doma v takom netradičnom športe. Pevne verím, že aj tento výsledok dopomôže k rozvoju skejtbordingu na Slovensku,“ verí jeho brat.

„Pevne verím, že aj vďaka týmto úspechom vyrastú v Košiciach a na celom Slovensku ďalšie skejtparky. Nikdy ich nie je dosť, vidno to aj v uliciach Paríža. Sú to bežné športoviská ako iné, sú spojené s basketbalovými či workoutovými ihriskami. Teraz je ten správny priestor na to, aby sa kompetentní spojili a začali stavať športoviská pre mládež, ktorá ich bude môcť využívať vo voľnom čase a hlavne zadarmo,“ doplnil.

Vystúpenie sledoval aj Pellegrini

Vynikajúce vystúpenie Turyho pod piatimi kruhmi sledoval naživo aj prezident SR Peter Pellegrini s ministrom vnútra Matúšom Šutajom-Eštokom.

„Pevne verím, že sa pánovi prezidentovi aj ministrovi páčila olympijská súťaž v skejtbordingu a budeme radi, ak sa osobne stretneme a porozprávame o tomto úspechu aj našich ďalších víziách v tomto športe,“ dodal Juraj Tury.

Predviedol maximum

Nemalú zásluhu na vynikajúcom vystúpení Slováka mal aj jeho český tréner Tomáš Vintr.

„Som nadšený z toho, že všetka spoločná drina stála za to a niekto ocenil a docenil Rišove triky. Výsledok je skvelý, ale najdôležitejšie je to, že štvorročná práca nebola zbytočná. Z toho mám najväčšiu radosť,“ začal svoje hodnotenie Vintr a prezradil, že jeho zverenec predviedol takmer maximum toho, čo má natrénované.

„Ešte posledný trik, ktorý robil, vie a dostal by trochu vyššie skóre. Možno to bude znieť hlúpo, ale v tejto súťaži sa dvíhalo najvyššie skóre v histórii a prirovnal by som to k tomu, ako keby niekto zrazu zabehol stovku za osem sekúnd. V Paríži sme videli triky, ktoré nikdy predtým nikto neurobil. Posunulo to hranice nášho športu až do takého bodu, keď sa človek pýta, či to nechce skončiť, lebo je to nebezpečné,“ pokračoval.

Kam sa ešte dokáže posunúť?

Vintr spolupracuje s Turym už niekoľko rokov, sám patrí v skejtbordingu medzi popredných svetových odborníkov. Namieste je teda otázka, kam sa ešte jeho slovenský zverenec dokáže posunúť.

„Trebárs na olympiádu do Los Angeles. Musí byť zdravý a musí si udržať motiváciu, drajv a psychiku, aby to išlo. Triky sú náročné a človek má strach, že sa môže zraniť. Keď bude fyzicky a psychicky na tom dobre, udrží krok so špičkou, pretože to sú ľudia, s ktorými jazdíme na súťažiach. Oni sa zlepšujú a my zároveň s nimi. Rišo mal konzistentné výsledky vo svetovej desiatke, ale ešte pred rokom a pol mal problém dostať sa do elitnej dvadsiatky. Keď sme strávili veľa času v najlepších skejtparkoch, jeho výkonnosť a psychika išli veľmi nahor,“ uzavrel Vintr.