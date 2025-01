Riaditeľka školy mala brať učiteľom i školníkovi časť výplaty. Odvádzať musel 150 eur, ale predtým 50, vypovedala matka

Okresný súd Bardejov – Pracovisko Svidník sa zaoberá kurióznym prípadom. Riaditeľka základnej školy v obci Kružlová čelí obvineniu, že jej zamestnanci museli odvádzať časť platu pod hrozbou straty práce. Peniaze jej musel dávať dokonca aj školník. Informuje TV Joj vo svojej reportáži na stránke Noviny.sk.

Podľa obžaloby sa tieto praktiky odohrávali v rokoch 2012 až 2019. Ide o štyroch zamestnancov, troch učiteľov a školníka, ktorí jej pravidelne každý mesiac odovzdávali od 50 do 150 eur. Celkovo si tak riaditeľka mohla prilepšiť o takmer 10-tisíc eur.

Na súde vypovedala matka z jedného učiteľov, ktorej syn porozprával o praktikách, ktoré sa dejú v škole.​ „Doma mi povedal, že odvádza z výplaty pani riaditeľke 150 eur, ale predtým 50,“ uviedla jeho matka.

Starosta o ničom netušil

Ďalším, kto vypovedal na súde, bol starosta obce, nakoľko zriaďovateľom školy je samospráva. Ten o takýchto praktikách nemal tušenie a považoval riaditeľku za mimoriadne schopnú profesionálku a boli spokojní s jej prácou.

„Keby som vedel, hneď by som si predvolal pani riaditeľku a skúsil by som komunikovať, že také veci tu nechcem ani vidieť ani zažívať. Ja som presvedčený, že vzťah, aký sme mali, v zárodku by sa to skončilo a nedošlo by až k tomu obvineniu a dnes by sme tu nesedeli,“ doplnil starosta obce Kružlová Adrián Gužo.

Riaditeľka trvá na svojej nevine

Obžalovaná riaditeľka trvá na tom, že je nevinná. Na prvom pojednávaní odmietla akékoľvek obvinenia. V prípade dokázania viny jej hrozia roky väzenia.

K prípadu sa aj vyjadrila predsedníčka Krajskej rady školských odborov, ktorá je pohoršená a nerozumie, prečo poškodení o tom toľké roky mlčali. Domnieva sa, že dôvodom bola obava o stratu zamestnania v regióne, kde je s prácou problém.