Remišová kritizuje Rašiho drahé výjazdy do regiónov, namiesto cirkusu by mal začať riešiť čerpanie eurofondov

Regionálne výjazdy ministra investícií Richarda Rašiho kritizuje poslankyňa Národnej rady SR, bývalá ministerka MIRRI SR a predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová.

Podľa nej jeden jeho výjazd do regiónu stojí štát tisíce eur, zatiaľ čo Slovensko sa prepadáva v čerpaní eurofondov. Remišová uvádza, že ku koncu augusta sa z celkového záväzku 12,8 miliárd eur vyčerpalo len 145 miliónov eur, čo predstavuje 1,13 %.

„Tento výkon je katastrofálny a ministerstvo pod vedením Rašiho evidentne nezvláda koordináciu a čerpanie týchto prostriedkov,“ dodáva poslankyňa.

Zatiaľ čo Raši sa podľa bývalej ministerky predvádza v regiónoch, Európska komisia uvažuje o pozastavení eurofondov pre Slovensko pre hrubé porušovanie demokratických noriem a rozkladu právneho štátu, ktorý Fico a jeho vláda systematicky zavádzajú. Ak eurofondy zastavia, bude to priamy trest pre všetkých občanov Slovenska.

„Ja som vždy chodila do regiónov, keď to bolo potrebné, a nie len za vlastnými straníkmi na honosné výjazdy, kde limuzíny, ochranka a celá perepúť stoja daňových poplatníkov desaťtisíce eur. Rašimu už len chýba, aby mu pri každej návšteve podávali chlieb so soľou a aby mu malé deti recitovali básničky, ako to bolo za komunizmu. Tento cirkus robí namiesto toho, aby riešil reálne problémy Slovenska a rokoval s Európskou komisiou v Bruseli o hroziacom zastavení eurofondov,“ kritizuje Remišová, ktorá súčasného ministra vyzvala, aby prestal márniť čas a peniaze z daní ľudí a okamžite začal riešiť čerpanie eurofondov.