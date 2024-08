Rašiho ministerstvo preberá agendu mestského rozvoja. 50 miliónov eur investuje do schátraných budov a zdieľaných službieb (video)

Pod ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) prechádza v súvislosti so zmenou kompetenčného zákona od 1. septembra agenda mestského rozvoja. Kompetencie týkajúce sa koncepcie a rozvoja miest malo doteraz pod patronátom ministerstvo dopravy.

MIRRI zároveň oznámilo prípravu výziev týkajúcich sa využitia schátraných budov v mestách a centier zdieľaných služieb. Celkovo na tieto výzvy pôjde zhruba 50 miliónov eur.

Nevyhnutná je absolútna kooperácia s vidiekom a s obcami

Ako v súvislosti s novou kompetenciou MIRRI v podobe agendy mestského rozvoja na piatkovej tlačovej besede v Prešove uviedol minister investícií Richard Raši, rozvoj vidieka sa nedá robiť bez toho, aby nebol koordinovaný s mestským rozvojom, a naopak.

„Vychádzame z toho, že základom úspešného rozvoja regiónov aj celého Slovenska je rozvoj miest a ich funkčných území a nevyhnutná absolútna kooperácia s vidiekom a s našimi obcami. Mestský rozvoj je nielen o ekonomickej prosperite, ale aj o sociálnej vyváženosti, a samozrejme, aj o environmentálnej udržateľnosti,“ vysvetlil prechod kompetencií Raši.

„Treba povedať, že ministerstvo regionálneho rozvoja v každej inej krajine malo agendu mestského rozvoja pod sebou, takže ideme to štandardizovať. V minulosti sme kritizovali ministerstvo, ktoré malo dlhý názov, chabý obsah a slabé výsledky. Teraz si môžem povedať, že názov začína zodpovedať agende a agenda začína zodpovedať tomu, čo sme od toho čakávali,“ skonštatoval štátny tajomník MIRRI Michal Kaliňák.

Výzvy za celkovo zhruba 50 miliónov eur

Ministerstvo zároveň pripravuje výzvy za celkovo zhruba 50 miliónov eur. Prvá sa týka budúcnosti schátraných a nevyužívaných území v mestách. MIRRI pripravuje legislatívu, vďaka ktorej budú môcť prejsť na samosprávy bezodplatne budovy vo vlastníctve štátu, ktoré nevie využiť a sprevádzkovať. Financie podľa Rašiho umožnia samosprávam, aby nevyužívané, chátrajú a nepotrebné územia a budovy zmenili na centrá pre kultúru, šport, deti a obyvateľov. Nebudú ich môcť ďalej komerčne niekomu predať.

„Ak budú mať samosprávy napríklad staré kasárne alebo hangár, tak budú mať peniaze na to, aby vedeli odstrániť environmentálnu záťaž, ale aj na to, aby to prebudovali na centrum, ktoré bude v obci, alebo meste prospešné,“ konkretizoval minister investícií.

Prvá etapa bude stáť viac ako 20 miliónov eur

Vo výzve bude v prvej etape pripravených viac ako 20 miliónov eur.

„Chceme dôsledne zmapovať a následne zrevitalizovať takéto zóny, čím chceme zastaviť odliv z tých tradičných odvetví, ktoré sú typické pre jednotlivé regióny. Konečným cieľom je ich efektívne, hospodárne a udržateľné užívanie, ktoré podporí našu konkurencieschopnosť, najmä regionálnu, ale tým pádom aj celonárodnú ekonomiku,“ uviedol k plánovanej výzve štátny tajomník ministerstva hospodárstva Kamil Šaško.

Ďalšia výzva sa týka centier zdieľaných služieb fungujúcich ako spoločné úradovne.

„Nemusí každá obec zamestnávať ekonóma, mzdára, projektového manažéra, právnika a mať stavebný úrad. My im prispejeme na to, aby sa obce dali dokopy. Dáme im na to peniaze a obce to bude stáť menej a budú mať poskytované kvalitné služby,“ skonštatoval Raši. Na túto výzvu bude určených takmer 30 miliónov eur.

Ministerstvo zohľadní požiadavky primátorov a starostov

Vypísaniu výziev predchádzajú stretnutia s primátormi, starostami, ale aj zástupcami štátnej správy v regiónoch. Aj podľa ich požiadaviek ministerstvo nastaví podmienky oboch výziev.

„Prišli sme k nim preto, aby nám povedali, ako máme výzvy na čerpanie eurofondov nadefinovať tak, aby im čo najviac sedeli, a aby ich vedeli použiť presne na to, na čo potrebujú,“ uviedol Raši. Výzva určená pre centrá zdieľaných služieb bude vyhlásená v priebehu septembra, výzvu týkajúcu sa využitia schátraných budov vyhlási ministerstvo podľa Rašiho najneskôr do konca tohto roka.