Vlhová sa vráti až vo februári. Čo je podľa nej najdôležitejšie aj po kariére?

Petra Vlhová ako diváčka navštívila nedeľňajší slalom Svetového pohára alpských lyžiarok v Semmeringu a pri tejto príležitosti pre rakúske médiá povedala, že tak skoro sa ešte na súťažné zjazdovky nevráti. Svoj návrat 29-ročná Liptáčka podmienila stopercentným zdravotným stavom a odhaduje to až na február 2025. A je otázne, či sa zúčastní na majstrovstvách sveta.

Pôvodne v tíme zamýšľali, že to po náročnom období spojenom so zranením kolena Petra vyskúša práve v Semmeringu alebo na niektorých pretekoch po Novom roku, kde býva tradične početnejší slalomový program SP. Zostalo len pri túžbe.

Je to už vyše 11 mesiacov, čo sa Petre Vlhovej a jej fanúšikom zastavil pretekársky život a toto zastavenie ešte chvíľu potrvá. Po páde v januárových pretekoch Svetového pohára v obrovskom slalome na domovskej trati v Jasnej mala pretrhnutý predný skrížený väz v pravom kolene a aj poškodený meniskus.

Stále má bolesti

Olympijská slalomová víťazka z Pekingu 2022 následne podstúpila operáciu kolena a odvtedy rehabilituje a postupne začína trénovať. Nedávno zverejnila na sociálnej sieti video ako po dlhom čase robí voľné oblúky na lyžiach v Jasnej. Vzbudzovalo to optimizmus fanúšikov, ale celkom to nebola pravda.

„Ešte stále potrebujem čas, aby som nabrala sily. Niekedy mávam bolesti a necítim sa dobre. Uvedomujem si, že budem musieť začať odznova a nechcem nič uponáhľať,“ uviedla Vlhová pre ORF.

Vlhová stále pociťuje nepohodlie v kolene nezlučiteľné s plnou súťažnou záťažou. Komplexné vyšetrenia odhalili problémy s chrupavkou, ktoré si vyžiadajú ďalšiu špeciálnu starostlivosť. Aktuálne podstupuje intenzívnu päťtýždňovú terapiu založenú na prípravkoch s vysokou hustotou kyseliny hyalurónovej a krvnej plazmy.

Testy v polovici januára

V polovici januára 2025 podstúpi opäť komplexné lekárske a záťažové testy. Aktuálne pracuje na kondícii a návrate k cvičeniam na budovanie základnej lyžiarskej techniky

„Je to hore a potom zasa dolu, ale pokúsim sa zostať pozitívna. Neznie to ideálne, ale momentálne sa viac obávam o svoje koleno ako o to, čo bude s mojím lyžovaním. Zdravie je to najdôležitejšie aj po kariére,“ dodala Vlhová.

Ljutičovej premiéra

Nedeľňajší slalom v Semmeringu pri absencii Petry Vlhovej a Mikaely Shiffrinovej ovládla Zrinka Ljutičová. Dvadsaťročná Chorvátka oslávila prvý triumf v pretekoch SP v kariére, keď v súčte oboch kôl mala obrovský náskok 1,75 s pred Nemkou Lenou Dürrovou a 1,85 s pred Rakúšankou Katharinou Liensbergerovou.

Maximom Ljutičovej boli dosiaľ štyri druhé miesto v pretekoch SP. Po štyroch odjazdených pretekoch v ročníku SP 2024/2025 vedie ženské slalomové poradie Švajčiarka Camille Rastová pred Dürrovou a Ljutičovou.