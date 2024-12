Marco Odermatt zaostal za krajanom Aernim o vyše 3 sekundy v 2. kole, aj tak zvíťazil

Na tretí pokus to už Marco Odermatt zvládol a stal sa víťazom obrovského slalomu Svetového pohára alpských lyžiarov vo francúzskom Val d´Isere. Olympijský víťaz a obhajca celkového triumfu v SP nedokončil úvodné dvoje preteky novej sezóny v Söldene a Beaver Creeku vo svojej najobľúbenejšej disciplíne, ale v tých tretích už zdolal kompletnú konkurenciu.

Švajčiarsky suverén dlhých oblúkov to nemal jednoduché. V mimoriadne náročných podmienkach druhého kola v hustom snežení a v silnom vetre zaostal o vyše 3 sekundy za najrýchlejším Švajčiarom Lucom Aernim, ale v súčte oboch kôl mu to stačilo na víťazstvo. Aerniho predstihli ešte Rakúšania Patrick Feurstein a Stefan Brennsteiner, ktorí doplnili stupne víťazov. Za víťazom zaostali iba o 8 a 12 stotín sekundy.

Odermatt dosiahol 24. víťazstvo v obrovskom slalome v SP a vyrovnal bilanciu Teda Ligetyho. Americký špecialista na „obrák“ v rokoch 2006 až 2015 vyhral 24 pretekov SP v tejto disciplíne. Viac víťazstiev v obrovskom slalome majú na konte iba Rakúšan Marcel Hirscher (31) a švédska legenda Ingemar Stenmark (46).

„Bolo to jedno z najťažšie vybojovaných víťazstiev. Milujem atmosféru, keď sa stmieva a sneží. Prosto zima ako má byť. Presne to mám rád, náročné podmienky,“ zhodnotil Marco Odermatt. Fenomenálny Švajčiar v minulej sezóne vyhral prvých deväť z desiatich „obrákov“, ten posledný nedokončil. Znamená to, že pred sobotou ťahal čiernu sériu troch nedokončených pretekov v najtechnickejšej disciplíne.

„Nikdy som nestratil sebadôveru. Vedel som, že som stále rýchly a stále môžem vyhrávať preteky,“ dodal Odermatt.

Slovenskí reprezentanti – bratia Adam a Andreas Žampovci nepostúpili do 2. kola. Adam Žampa obsadil 43. priečku s mankom 4,19 s na víťaza prvého kola Odermatta. Lepšie si počínal mladší Andreas, ktorý s druhým najvyšším štartovným číslom 61 skončil na 36. mieste.

Na postup do 2. kola medzi 30 najlepších mu chýbalo 54 stotín sekundy. Je pozoruhodné, že spomenutý Aerni mal vôbec najvyššie číslo na štarte 1. kola 62. Iba o 2 stotiny sekundy sa dostal do 2. kola a nakoniec skončil štvrtý, keď vyťažil z meniacich sa podmienok na trati.