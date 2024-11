Putin nie je pripravený na rozhovory o ukončení vojny ani po 4 000 dňoch

Šéf európskej diplomacie Josep Borrell sa domnieva, že ruský vodca Vladimir Putin nie je pripravený na mierové rozhovory ani po 4 000 dňoch vojny proti Ukrajine. Ako referuje web Ukrajinská pravda, Borrell to povedal po pondelkovom stretnutí ministrov zahraničných vecí Európskej únie v Bruseli.

Borrell pripomenul masívny letecký útok, ktorý Rusko spustilo na Ukrajinu v noci zo soboty na nedeľu, a tiež pondelkové smrtiace útoky na Odesu.

„Čo to znamená? No, znamená to, že Putin nevyzerá byť pripravený rokovať, ale skôr eskalovať. Nevyzerá byť ochotný vyjednávať, ale eskalovať vojnu, aby naplnil svoje ciele. Jeho ciele boli od začiatku jasné: dobyť, okupovať a podrobiť si Ukrajinu.“

Hlavný diplomat EÚ poznamenal, že Putin veril, že vojna sa skončí za dva týždne, ale prepočítal sa a jeho plán zlyhal. „Toto bol jeho plán. V priebehu niekoľkých týždňov, v Kyjeve. Prešlo tisíc dní a stále bojujú v Donbase. Nie je to však len 1 000 dní… Je to 4 000 dní, čo Putin prvýkrát zaútočil na Ukrajinu. Bolo to v roku 2014,“ skonštatoval Borrell.

Borrell uznal, že reakcia EÚ mala byť od začiatku pevnejšia a silnejšia. Varoval pred ponechaním poslednej ruskej eskalácie bez odpovede.

„Je jasné, že každý krok, ktorý zostáva bez reakcie, povzbudzuje Rusko k ďalšej eskalácii: žiadna reakcia, ďalšia eskalácia,“ skonštatoval Borrell a dodal, že Európska únia dala Ukrajine sľúbených milión kusov delostreleckej munície.

https://www.pravda.com.ua/eng/news/2024/11/18/7485184/