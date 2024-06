Psychické násilie môže viesť k autoimunitným ochoreniam či psychickým poruchám (rozhovor)

Psychické násilie, aj napriek tomu, že nezanecháva viditeľné stopy na tele, môže viesť až k autoimunitným ochoreniam či k psychickým poruchám. V rozhovore pre agentúru SITA to uviedla odborníčka na toxické vzťahy Bronislava Švrčková, ktorá vystupuje pod značkou Dobrý kouč.

Ako vysvetlila, aj psychické sily majú svoj objem. Ak sa táto energia minie, tak sa to začne odrážať na psychosomatike. Psychické násilie tak môže spustiť dlhodobé zdravotné problémy a to aj tie, ktoré sú už nezvrátiteľné.

„Dlhodobé výskumy hovoria o problematike toho, keď ste v dlhodobom strese a zápalové markery sú spustené. Človek a jeho regenerácia nefunguje tak, ako by mala. Keď nefunguje regenerácia, o to viacej majú šancu napríklad rakovinové bunky,“ upozornila Švrčková s tým, že do veľkej časti sú na svedomí dlhodobo potláčané emócie.

Dlhodobá práca na sebe

Ako ďalej upozornila odborníčka, psychické násilie môže vyústiť až do vážnych psychických porúch. V takýchto prípadoch sa určuje medikamentózna liečba, aby bola obeť násilia schopná fungovať a existovať. Dôležitá je však podľa odborníčky aj následná terapia a dlhodobá práca na sebe. „Potrebné je prepracovať vzorce a to, ako žijem, z čoho to vzniklo a treba tomu porozumieť,“ tvrdí Švrčková.

Ak si človek, ktorý sa vymanil z toxického vzťahu nájde nového partnera, je podľa odborníčky prirodzené a v poriadku, keď nejaké obdobie má táto osoba paranoju zo vzťahov a vidí manipulátora či násilníka v každom potenciálnom novom partnerovi. „Rozdávame nálepky hore, dole, a každý je teda ten zlý. Ale je to podľa mňa úplne prirodzené, pretože je to nejaký sebaochranný mechanizmus, aby sa mi niečo podobné neudialo znova,“ uviedla Švrčková.

Špecialistka na toxické vzťahy Bronislava Švrčková. Foto: archív, Bronislava Švrčková.

Najzdravšia je v tomto prípade terapia, aby bola v prvom rade spracovaná obrovská bolesť prežitá vo vzťahu. „Snažíme sa nájsť pre seba pochopenie. Snažíme sa častokrát odpustiť sami sebe, že sme toto vôbec dovolili niekomu, aby nám to robil,“ dodala odborníčka na toxické vzťahy.

Komunikácia medzi partnermi

Ak si obeť psychického násilia opäť pripustí niekoho k telu, častokrát môže v každom geste, ktoré je v jej neprospech vidieť manipuláciu a to, že mu chce ublížiť. Pre nového partnera to tak môže byť ťažké a je potrebné z jeho strany veľa pochopenia.

Dôležitá je tiež dohoda, že budú spolu partneri o tom veľa komunikovať, počúvať sa a byť pripravený pomôcť. „Tam sa proste človek musí rozhodnúť, či chce na tom pracovať a či je ochotný do vzťahu investovať. Vieme, že zamilovanosť si až tak vedome nevyberáme. Už je to potom na nás,“ zdôraznila Švrčková.

Špecialistka na toxické vzťahy Bronislava Švrčková. Foto: archív, Bronislava Švrčková.

Stretnúť človeka, ktorý je láskavý, ktorý vysvetľuje veci a akceptuje aj zrútenie, môže byť podľa Švrčkovej liekom, pretože ľudia sa liečia navzájom medziľudskými vzťahmi. Problém však podľa nej nastáva, ak príde niekto, kto si tiež nesie ďalší emocionálny batoh. To znamená, že aj keď nie je manipulátor, ale nesie si kopec svojich bolestí zo vzťahu či rodiny, tak sa to dostáva do stretu.

V takýchto prípadoch si musia partneri veľa vecí vysvetľovať, navzájom sa ich snažiť pochopiť a robiť kompromisy na oboch stranách. „Je potrebné si uvedomiť, ako veľmi aktívne musím na tom pracovať, ako veľmi musím komunikovať svoje potreby či pocity a dávať tomu čas a priestor. Takže je to makačka nielen pre toho nového, ale je to makačka aj pre toho, ktorý už chce mať lepší vzťah a v inej kvalite,“ uzavrela Švrčková.

V rozhovore sa dozviete:

čo je to psychické násilie a ako sa prejavuje

v akých vzťahoch je prítomné psychické násilie a v akej forme

prečo majú obete psychického násilia problém hovoriť o svojich skúsenostiach

čo býva motívom ľudí, ktorí niekoho psychicky týrajú

násilníci posielajú svoje obete na terapie a robia na nich očierňovaciu kampaň

aké sú zdravotné dopady psychického týrania

ako sa obeť psychického násilia správa v novom vzťahu a ako na ňom pracovať

čo radí odborníčka pri riešení následkov psychického týrania

