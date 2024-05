Aj silná osobnosť sa môže stať obeťou toxika (rozhovor)

Špecialistka na toxické vzťahy Bronislava Švrčková v rozhovore pre agentúru SITA priblížila základné znaky toxických osobností a vzťahu s nimi. Vysvetlila, čo je to traumatická väzba a prečo je v tomto smere dôležitá edukácia. V rozhovore sa venovala aj odchýlkam v osobnosti toxického človeka.

Toxický človek po kvapkách, pomaly a nenápadným spôsobom otravuje vašu dušu. Takto popísala vzťah s toxickým človekom špecialistka na toxické vzťahy Bronislava Švrčková, ktorá vystupuje pod značkou Dobrý kouč. Ako uviedla, toxický človek ničí svojho partnera tak nebadane, že najskôr nie je schopný identifikovať, čo sa vlastne deje.

Nálepkovanie svojho okolia

V súčasnosti je však podľa Švrčkovej slovné spojenie „toxický vzťah“ nadužívané. „Hlavný problém je, že je pre nás veľmi ťažké rozmýšľať smerom zvnútra von. To znamená, že prečo som ja do takého vzťahu vôbec išla? Ako sa mi to vôbec stalo? Ale všetci premýšľame smerom zvonka dnu,“ uviedla Švrčková

Ďalej vysvetlila, že ľudia majú tendenciu obviňovať toho druhého z toho, že niečo spravil, že on je ten zlý, narcis, toxický a pod. Dochádza tak k nálepkovaniu svojho okolia bez uvedomenia si toho, že je s tým potrebné niečo spraviť.

„Je jednoduché povedať, že niečo nie je v poriadku a že je to toxické, aby som sa vyhla skutočnosti, že ja som človek, ktorý vlastne do toho vzťahu dobrovoľne išiel. A nepýtam sa na to, že čo všetko za tým mám,“ dodala Švrčková.

Priťahujú vysoko empatických ľudí

Toxickí ľudia k sebe častokrát priťahujú vysoko empatických ľudí, a to aj napriek tomu, že sami majú problém s empatickým prístupom.

Ako uviedla Švrčková, skutočne sú tu ľudia, ktorí majú problém s empatiou a v ich živote sa nejakým spôsobom stalo to, že prestali mať svedomie či výčitky. V rámci takéhoto vývoja sa naučia fungovať egoisticky, a teda stávajú sa dôležité len ich vlastné potreby.

„Potom je tu druhá strana, ktorá potrebuje pomáhať. Je veľmi citlivá, empatická a potrebuje, aby všetci naokolo boli v poriadku a chce všetkým vyhovieť,“ dodala špecialistka na toxické vzťahy s tým, že tieto dve strany sa priťahujú ako „zámok a kľúč“. Podľa Švrčkovej je však dôležité zamyslieť sa nad dynamikou, ktorá tu vzniká. Správne je sa podľa nej pýtať na to, prečo si takéto osoby púšťame k sebe.

Veľký egoizmus

Pojem toxická osoba v sebe ukrýva celú škálu odchýlok v osobnosti a správaní. Je možné pojednávať až o poruchách osobnosti, prípadne sa dajú nájsť črty psychopatických osobností.

Ako však upozornila Švrčková, napriek tomu že pojem „toxik“ všetko toto v sebe ukrýva, diagnostika takýchto osobnosti patrí výhradne do rúk psychiatrom či klinickým psychológom. Všetko ostatné je len v rovine odhadu. To, čo majú títo ľudia však spoločné, je veľký egoizmus, myslia si, že majú právo na všetko a vyznačujú sa grandiozitou.

„Oni sú najkrajší, najmúdrejší, najlepší. Je tam veľká závisť, sebectvo či sklony k závislosti. Hovoríme tu o nejakej škále v súvislosti s črtami osobnosti. To znamená, že človek môže byť naozaj niekde na konci, byť antisociálnou osobnosťou, ktorá vraždí, zabíja a skončí vo väzení, pretože nie je schopná fungovať v normálnej spoločnosti,“ spresnila Švrčková s tým, že na druhej strane tejto škály môže byť napríklad partner, ktorý má z času na čas podobné sklony, keď má napríklad zlú náladu.

K psychiatrovi posielajú iných

Špecialistka na toxické vzťahy však súčasne upozornila, že ľudia, ktorí majú skutočný problém, psychiatra nenavštívia, pretože sú v skutočnosti presvedčení o tom, že sú v poriadku a nejestvuje teda pre nich dôvod riešiť svoj problém.

„To, čo sa však deje je, že posielajú k psychiatrovi svojho partnera či partnerku, svoju rodinu a všetkých tých ľudí, ktorí neposlúchajú a nesprávajú sa tak, akoby si oni predstavovali,“ doplnila Švrčková a vymenovala, že v tejto súvislosti sa teda dá hovoriť o rôznych typoch povahových odchýlok, o antisociálnych osobnostiach, o sklonoch k narcizmu či narcistickej poruche osobnosti.

Chýba spojenie sám so sebou

Prítomná je grandiozita, sebeckosť a hovoriť sa dá aj o histriónskych osobnostiach, hraničnom správaní a podľa špecialistky je dôležitým faktorom výchova.

Švrčková ďalej priblížila, že keď sa začal skúmať mozog antisociálnych osobností, zisťovalo sa, kde je problém a čo sa vlastne udialo. Zistilo sa, že problémom je, že u týchto ľudí nie je spojené centrum emócií a prežívania s centrom, kde sú výčitky, strach či vina.

„To znamená, že ten človek nemá úplne spojenie sám so sebou, ale vie, že keď si chce nájsť priateľku alebo keď chce dostať prácu, tak musí niečo odohrať. Má to napozerané z filmov, niekde to videl,“ spresnila Švrčková. Ide teda o to, že u týchto ľudí fungujú naučené vzorce správania, ktoré využívajú na dosiahnutie svojich cieľov. Málokedy je to spojené aj s vnútorným prežívaním.

Sprchovanie láskou

V počiatočných fázach vzťahu s toxikom Švrčková upozorňuje na prehnané prejavy náklonnosti alebo takzvaný lovebombing. „Zažívame, ako keby také sprchovanie láskou a pozornosťou,“ spresnila špecialistka na toxické vzťahy.

Ako upozornila, v tejto fáze toxik nerobí žiadne chyby a všetko je až podozrivo dokonalé. Potom však prichádza fáza devalvácie.

„Celý tento vzťah je jedno obrovské zmätenie. Jeden deň ste milovaní, druhý deň ste nenávidení. Jeden deň varíte skvele, druhý deň je to najotrasnejšie na svete. Jeden deň ste žena jeho života, druhý deň už s vami nechce nič mať,“ uviedla Švrčková s tým, že toxici používajú aj rôzne manipulatívne techniky.

Manipulatívne techniky

„Napríklad veľmi často spomínaný gaslighting. Ide o prekrúcanie reality. A teraz si zoberte, že to prežívate denne. Ja hovorím, že aj voda, keď kvapká na kameň, tak doň urobí dieru. Takýto človek vás presvedčí o tom, že s vami nie je niečo v poriadku,“ upozornila Švrčková.

Uzavrela to tým, že z takýchto vzťahov je najlepšie urýchlene odísť, aj keď to nie vždy psychika a okolnosti umožňujú. „Musíte sa naučiť, s kým máte dočinenia, čo sa vlastne deje a začať pracovať na tom, aby ste tomu dokázali nejakým spôsobom čeliť,“ dodala na záver Švrčková.

V rozhovore s Bronislavou Švrčkovou sa tiež dozviete:

Čo je to traumatická väzba a ako vzniká?

Prečo je v súvislosti s toxickými vzťahmi dôležitá edukácia?

Je skúsenosť s toxickým partnerom prenosná?

Môže sa silná osobnosť stať obeťou toxického človeka?

O čom je publikácia Toxické vzťahy od Bronislavy Švrčkovej a komu je určená?

Rozhovory si môžete vypočuť aj na >>> Spotify