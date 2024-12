Zomrel fanúšik Manchestru City, ktorý skolaboval na štadióne pred derby proti Manchestru United - FOTO

V pondelok 16. decembra zomrel fanúšik anglického futbalového klubu Manchester City, ktorý skolaboval v nedeľu (15. 12.) priamo na štadióne tesne pred súbojom Premier League 2024/2025 proti mestskému rivalovi Manchestru United pri prehre 1:2.

Miestne médiá informovali o tom, k spomenutý fanúšik skolaboval tesne pred úvodným výkopom súboja pri jednom z vchodov na Etihad Stadium.

„Naše myšlienky sú v tomto neuveriteľne ťažkom období s jeho rodinou a priateľmi,“ uviedli zástupcovia „The Citizens“ na platforme X.

Manchester City are aware of the tragic news that one of our supporters passed away following a medical incident at yesterday’s match.

The thoughts of everyone at the Club are with their family and friends at this incredibly difficult time.

— Manchester City (@ManCity) December 16, 2024