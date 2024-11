Primátor Trnavy Peter Bročka by sa mal o tento post uchádzať opäť, nevylučuje však ani vstup do vysokej politiky

Primátor Trnavy Peter Bročka sa bude s „absolútne veľkou pravdepodobnosťou“ uchádzať o tento post aj v ďalších komunálnych voľbách, ktoré budú o dva roky. Povedal to v rozhovore pri príležitosti desiatich rokov vo funkcii primátora krajského mesta. Trnava bola podľa neho počas jeho desiatich rokov vo funkcii úspešná.

Nevylučuje vstup do vysokej politiky

„Jednoznačne hodnotím desaťročnicu pre Trnavu ako úspešnú, a to z pohľadu investičného, budovania infraštruktúry, rozvoja komunitného života, robenia najťažších reforiem a politických rozhodnutí či z pohľadu postavenia Trnavy oproti iným samosprávam na Slovensku. Dnes by ste ťažko hľadali oblasť, kde nie sme najlepší alebo kde nepatríme k slovenskej špičke. Máme byť na čo hrdí,“ povedal Bročka.

Na rozdiel od minulosti už nevylučuje ani vstup do veľkej politiky. „V okamihu, keby som sa rozhodol, že tejto krajine alebo ľuďom žijúcim v mestách alebo samosprávach na Slovensku dokážem poskytnúť viac podpory z nejakej inej pozície, tak po ukončení volebného obdobia by som opustil pozíciu primátora,“ povedal primátor Bročka.

Rozhodnutý ešte nie je

Vysvetlil, že ak by sa napríklad dostal do Národnej rady SR, tak by už určite na funkciu primátora nekandidoval. Zároveň však dodal, že v rozhodovaní o svojej politickej budúcnosti ešte tak ďaleko nie je.

Peter Bročka zvíťazil v súboji o post primátora ako 32-ročný v komunálnych voľbách, ktoré sa konali v polovici novembra 2014. Kandidoval ako nezávislý bez podpory politických strán. Svoje víťazstvo zopakoval v roku 2018 a do tretice aj v roku 2022.