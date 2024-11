Prievidza nastúpi v španielskom Bilbau. Sníva o postupe zo skupiny (video+foto)

Hráči Prievidze v stredu večer absolvujú svoje záverečné vystúpenie v skupinovej časti Európskeho pohára basketbalistov na palubovke španielskeho Bilbaa. Po jeho skončení bude známe aj to, či sa tím z Hornej Nitry so súťažou rozlúči úplne, alebo postúpi ďalej.

Prievidžania už majú istú druhú priečku v tabuľke J-skupiny, do ďalšej fázy však postúpi len šesť z desiatich klubov na druhých miestach. Zverenci trénera Sašu Jankoviča teda okrem vlastného duelu budú sledovať aj dianie v ďalších skupinách.

Budú hrať bez tlaku

„Myslím si, že všetci hráči sa na to tešia. V prvom rade dúfam, že k dispozícii bude kompletné družstvo. Bilbao je veľkým favoritom, my môžeme len prekvapiť. Nebude na nás žiaden tlak, ideme odohrať čo najlepší zápas, posnažiť sa prezentovať slovenský basketbal v čo najlepšom svetle a uvidíme, či to bude stačiť na postup,“ uviedol kouč Jankovič podľa oficiálneho webu najvyššej slovenského súťaže basketbalistov SBL.

Prvé meranie síl s Bilbaom bolo pre BC Prievidza basketbalovým sviatkom.

„Všetci sme si ho užili pred plnou halou a vynikajúcou atmosférou. Kvalita súpera bola nadštandardná v porovnaní s tým, s čím sme sa doteraz stretli. Napriek ich vysokej kvalite sme s nimi tri štvrtiny držali krok. Síce sme prehrali, ale boli sme spokojní s tým, ako sme sa prezentovali,“ pokračoval Jankovič.

Zápas si chcú hlavne užiť

Pripomenul tiež, že súperom jeho zverencov bude klub, ktorý dokáže zdolať aj Real Madrid.

„Nik tak nemá od nás veľké očakávania, môžeme hrať uvoľnene a bez tlaku. Ideme si zápas hlavne užiť, po všetkých výhrach v skupine sme si takéto niečo zaslúžili. Budeme bojovať do konca a čakať, či sme postúpili alebo nepostúpili do druhej fázy. Aj oni sú len ľudia z mäsa a kostí, takže pokojne môžu mať slabší deň a my ten najlepší, že by sme ich prekvapili,“ vyhlásil.

Očakáva tvrdý boj

Slovenský zástupca sa predstaví u súpera, ktorý už má istý postup a v októbri v Prievidzi zvíťazil o 23 bodov.

„Očakávam od nás, že budeme v tomto zápase tvrdo bojovať. Stále máme skvelú šancu na postup, ak by sme vyhrali, respektíve by bol konečný rozdiel nízky, čiže musíme hrať od začiatku do konca. Pamätám si, že v prvom zápase sme sa s nimi držali do záverečnej štvrtiny. Bude potrebné limitovať ich bodové šnúry a doskakovať, aby sme mohli ísť do rýchlych protiútokov,“ myslí si rozohrávač Daishon Smith.

Na snímke basketbalisti BC Prievidza. Foto: www.facebook.com

Postup by bol veľká vec

Podľa neho by bol postup jeho tímu veľkou vecou.

„Mali by sme možnosť hrať proti najlepším tímom Európy, ešte viac možností ukázať naše schopnosti a ukázať, že aj na takejto úrovni dokážeme hrať proti oveľa väčším klubom,“ uviedol.