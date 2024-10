Slovenské basketbalové kluby zažiarili v Európe, vyhrali tri zo štyroch (video)

Slovenský mužský klubový basketbal je, zdá sa, na vzostupe. Traja zo štyroch slovenských zástupcov v uplynulých dvoch dňoch uspeli v konfrontácii so silnými súpermi na medzinárodnom poli.

Po senzačnom domácom triumfe Levíc nad španielskou Zaragozou 96:80 v Európskom pohári FIBA v rovnakej súťaži zabrali aj hráči Prievidze, ktorí zvíťazili v bulharskom Botevgrade 89:70 a rovnako ako Levice majú z dvoch zápasov plný počet bodov.

Presvedčivé víťazstvo

V hre boli aj dvaja slovenskí zástupcovia v Severoeurópskej basketbalovej lige (ENBL) a to s 50-percentnou úspešnosťou. V česko-slovenskom derby Inter Bratislava triumfoval v Brne tesne 103:101 a zaváhali len hráči Spišskej Novej Vsi, ktorí doma nestačili na britský tím Newcastle Eagles 84:91.

Po pozitívnom levickom šoku proti Zaragoze zaujalo aj presvedčivé víťazstvo Prievidze v Bulharsku. Základ úspechu sa dá hľadať v úvodnej štvrtine, počas šiestich minút predviedli Prievidžania 23-bodovú šnúru a nad Botevgradom viedli po tomto úseku 23:2.

V ďalšom priebehu sa vicemajster Bulharska skúšal výraznejšie priblížiť, ale zástupca slovenskej ligy mu nič také nedovolil.

Rozhodla prvá štvrtina

„Mali sme výborný vstup do zápasu, boli tam energia a koncentrácia všetkých piatich hráčov, ktorí odštartovali stretnutie na palubovke. Urobili sme šnúru a z agresívnej obrany sme premieňali aj ľahké body v protiútokoch. Dominantne sme vyhrali prvú štvrtinu, čo bol rozhodujúci faktor. Už keď vyhrávate po prvej štvrtine veľkým rozdielom, tak sa hrá ľahšie. Balkan dal v druhom polčase všetko do toho, aby to trochu stiahol, ale myslím si, že rozumnou hrou sme to udržali a zaslúžene vyhrali. Som šťastný, že chlapci k tomu takto dobre pristúpili. Ťažko sa nás potom zastavuje,“prezradil tréner Prievidze Saša Jankovič na oficiálnom webe najvyššej slovenskej súťaže.

Tím z hornej Nitry nadviazal na dobrú fazónu, ktorú si preniesol z domácej ligy aj do Európskeho pohára.

Pri vývoji stretnutia v Botevgrade dokonca prišla možnosť, aby sa dostali do hry všetci hráči na zápasovej súpiske, čo je pri aktuálnom nabitom programe dobrá správa.

Zápas storočia

„Myslím si, že pre nás je to veľmi dôležité víťazstvo. Už pred zápasom sme si uvedomovali, že ak dokážeme vyhrať vonku, tak budeme mať skvelú šancu na postup. Emócie boli od prvej minúty a začali sme naozaj skvelo. Tréneri nás takticky perfektne pripravili a od začiatku do konca sme bojovali jeden za druhého. Samozrejme, bolo tam aj dosť chýb, ale nepanikárili sme a udržovali sme si dobrú energiu,“ vyjadril sa prievidzský krídelník Tomáš Mrviš.

Už o necelý týždeň bude v Prievidzi veľký basketbalový sviatok. V utorok 22. októbra od 19.00 h si to pred zrejme vypredaným hľadiskom v dueli s nálepkou „zápas storočia“ Prievidžania rozdajú so španielskym Bilbaom o prvé miesto v J-skupine.

„Milujeme naše publikum a fanúšikov. To je jeden z dôvodov, prečo som sa do Prievidze vrátil. Mám rád tento tím, hráme kolektívne a poznáme náš cieľ, ktorým je na konci dňa uspieť. O to ľahšie sa tu potom hrá,“podotkol 28-ročný americký rozohrávač C.J. Jackson.