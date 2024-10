Prievidza chce pokračovať na víťaznej vlne aj v Európe, predstaví sa v Bulharsku

Hráči tímu BC Prievidza by v druhom stretnutí skupinovej časti Európskeho pohára basketbalistov na palubovke bulharského tímu BC Balkan Botevgrad radi nadviazali na úspech z prvého stretnutia, ktorý počas predchádzajúceho týždňa dosiahli doma v súboji proti gruzínskemu BC Kutaisi 2010.

Zverenci trénera Sašu Jankoviča sú odhodlaní v stredu večer (16. 10. o 19:00 h) získať ďalšie dva body do tabuľky J-skupiny.

Zápasy každý tretí deň

Prievidžanom sa v tejto sezóne darí zbierať víťazstvá, čo berú ako podporu v príprave na každý ďalší zápas.

„Určite sa pripravuje lepšie, keď sa vyhráva a je tak lepšia nálada v tíme. Nie je samozrejme čas na oslavy, pretože v podstate každý tretí deň hráme zápasy a k tomu cestujeme. Bude to náročné po fyzickej a mentálnej stránke, hlavne si udržať koncentráciu a byť zdravotne v poriadku. Zatiaľ to zvládame výborne, tak verím, že to bude trvať čo najdlhšie. Pre nahustený program totiž nemáme ani veľa času na tréning. Teraz sa tak viac venujeme regenerácii a taktickým detailom v hre. Čaká nás ťažký zápas, ale snažíme sa čo najlepšie pripraviť, aby sme boli 100-percentní v stretnutí a priniesli domov víťazstvo,“ prezradil Jankovič na oficiálnom webe najvyššej slovenskej súťaže basketbalistov SBL.

Lídri si oddýchli

Po triumfe 77:69 nad Kutaisi hráči Prievidze zvládli aj ligový súboj proti Lučencu (95:72). A teraz by chceli vo víťaznej sérii pokračovať.

„Proti Kutaisi a Lučencu sme síce nemali ideálne strelecké dni, ale aj tak sa nám podarilo nájsť spôsob, ako vyhrať. Proti Lučencu sa nám podarilo vyrotovať všetkých 12 hráčov, každý tak dostal príležitosť, preto verím, že niektorí lídri si aj oddýchli. Hlavné ciele boli, aby sa nik nezranil, lídri si oddýchli a vyhrali sme. To sa aj podarilo,“ uviedol kormidelník prievidzského družstva.

Zachytiť začiatok

Bulharský vicemajster Botevgrad pred dvoma rokmi bojoval v EP proti Leviciam, teraz ho čaká Prievidza.

„Botevgrad má štyroch zahraničných hráčov a skúsených domácich basketbalistov. Gavrilovič a Reeves už hrali na Slovensku, takže ich poznáme. Hrajú disciplinovaný a taktický basketbal. Verím, že nám takýto štýl bude vyhovovať. Najdôležitejšie pri takýchto zápasoch je chytiť začiatok, nastúpiť s dobrou energiou a hrať koncentrovane. Keď sa všetko toto podarí splniť, tak budeme mať veľkú šancu na víťazstvo,“ myslí si Jankovič.