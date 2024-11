Pri gréckom ostrove sa potopila loď s migrantmi, zomreli štyria ľudia vrátane dvoch detí

Štyri ľudia vrátane dvoch detí zahynuli po tom, ako loď s migrantmi stroskotala na skalnatom pobreží východogréckeho ostrova Samos. Informovali o tom vo štvrtok grécki predstavitelia.

Šestnásť ľudí sa podarilo zachrániť, avšak stále nie je jasné, koľko ich bolo na palube lode. Grécka pobrežná stráž odštartovala rozsiahlu pátraciu a záchrannú akciu za účasti hliadkových člnov, záchranných lodí a pozemných tímov s cieľom nájsť prípadných nezvestných.

Už druhá tragická nehoda migrantov pri ostrove Samos v tomto týždni

Tento týždeň je to už druhá tragická nehoda migrantov pri ostrove Samos. V pondelok pri potopení sa lode pri ostrove zahynulo osem migrantov, z toho šesť detí a dve ženy.

Samos, podobne ako ďalšie grécke ostrovy v Egejskom mori, patrí k hlavným tranzitným bodom pre migrantov prechádzajúcich z Turecka do Európskej únie. Počet migrantov prichádzajúcich do Grécka v ostatných mesiacoch vzrástol. Úrady krajiny to pripisujú pretrvávajúcim konfliktom na Blízkom východe.