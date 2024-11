Prezidentské voľby v USA 2024: Trump vs. Harrisová (online)

V utorok 5. novembra sa konajú prezidentské voľby v USA, ktoré rozhodnú o tom, či súčasnú hlavu štátu Joea Bidena nahradí republikánsky kandidát a exprezident Donald Trump alebo demokratická kandidátka a aktuálna viceprezidentka Kamala Harrisová.

Ako upozornila televízia ABC , posledné prieskumy verejnej mienky z tohto štátu ukazovali triumf Donalda Trumpa iba o necelé percento. „Vo voľbách v roku 2000 bola Severná Karolína o 13 percentuálnych bodov ‚červenšia‘ ako celá krajina, v roku 2008 to bolo už len o 7 percentuálnych bodov a pred štyrmi rokmi iba o šesť,“ priblížila pohľad do histórie.

22:02 Americký prezident Joe Biden bude počas volebnej noci v Bielom dome a podľa medializovaných informácií nemá v pláne žiadne mediálne výstupy.

21:44 Kedy sa očakávajú výsledky v kľúčových štátoch?

Arizona (11 hlasov voliteľov): streda 4:00 SEČ

streda 4:00 SEČ Georgia (16): streda 1:00 SEČ

streda 1:00 SEČ Michigan (15): streda 2:00 SEČ

streda 2:00 SEČ Nevada (6): streda 4:00 SEČ

streda 4:00 SEČ Severná Karolína (16): streda 1:30 SEČ

streda 1:30 SEČ Pensylvánia (19): streda 2:00 SEČ

streda 2:00 SEČ Wisconsin (10): streda 3:00 SEČ

21:33 Medzi štáty, ktoré rozhodnú o budúcej hlave štátu, patrí aj Georgia so 16 hlasmi voliteľov. Pred štyrmi rokmi tu Joe Biden porazil Donalda Trumpa o menej ako 12-tisíc hlasov a tesný výsledok sa tu očakáva aj teraz.

21:11 Kde budú Donald Trump a Kamala Harrisová počas volebnej noci?

Demokratická kandidátka bude sledovať sčítavanie hlasov na Howardovej univerzite vo Washingtone, jej súper bude výsledky sledovať v konferenčnom centre vo West Palm Beach na Floride. S odvolaním na kampane oboch kandidátov v amerických prezidentských voľbách o tom informoval verejnoprávny rozhlas NPR.

20:46 Polícia Kapitolu USA zatkla muža, ktorý sa snažil dostať do Kapitolu so svetlicou a pochodňou. Ako uvádza portál CNN, muž mal so sebou aj dve nádoby s benzínom. Všimli si to počas bezpečnostnej kontroly a okamžite mu nasadili putá. Návštevnícke centrum Kapitolu bolo už po incidente po celý deň zatvorené.

20:18 FBI eviduje viacero bombových hrozieb adresovaným volebným miestnostiach v niekoľkých amerických štátoch, z ktorých viaceré zrejme pochádzajú z ruských e-mailových domén. Žiadna z hrozieb sa zatiaľ nepotvrdila a považujú ich za nedôveryhodné.

19:55 Traja americkí astronauti Butch Wilmore, Suni Williams a Don Pettit hlasovali z Medzinárodnej vesmírnej stanice. Zverejnili na Instagrame fotografiu s textom: „Nezáleží na tom, či sedíte, stojíte alebo sa vznášate. Záleží na tom, že volíte!“ Na svojich nohách mali ponožky vo farbách americkej vlajky