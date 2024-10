Predstavujeme Gironu: Spätá rovnakou spoločnosťou ako ManCity. Problémom môže byť veľký počet zranených hráčov (video+foto)

Slovan Bratislava čaká tretí zápas v prestížnej súťaži, kde sa bojuje o „ušatú trofej“. Doposiaľ nezískal ani bod a po dvoch prehrách je na predposlednom 35. mieste s negatívnym skóre 1:9.

Španielsky protivník z Girony rovnako zatiaľ nebodoval. Premiérovo teda môžu oba celky získať bod pri prípadnej remíze, respektíve body pri výhre. Katalánskemu tímu patrí 30. priečka so skóre 2:4.

Obaja tréneri si uvedomujú dôležitosť tohto duelu a prípravu tomu prispôsobili. Ako tréner „belasých“ Vladimír Weiss st., tak aj Míchel Sánchez pripravili svoje celky najlepšie, ako vedeli a od svojich zverencov očakávajú koncentrovaný výkon po celých 90 minút. S čerešničkou na torte v podobe prvých bodov v Lige majstrov.

Už od 21.00 h vypukne ďalší súboj Slovana v milionárskej súťaži. Dokáže slovenský majster prekvapiť španielskeho favorita a uhrať prvé body v Lige Majstrov?

História klubu

Futbal v tomto meste, ktoré je vzdialené iba 100 kilometrov od Barcelony, sa začal hrať na začiatku 20. storočia. Popri vzniku rôznych klubov sa 23. júla 1930 založil aj súčasný klub okupujúci trávniky Ligy majstrov – Girona FC. O niekoľko týždňov sa v meste začala skutočná futbalová horúčka, informuje klubový web.

Prvé roky Girony boli plodné, vyzdvihnúť treba predovšetkým sezónu 1935-36. Ešte pred jej začiatkom prestúpili hráči José Iborra a Domingo Balmanya (v roku 1966 ho španielska federácia vymenovala za národného trénera, pozn.) do FC Barcelona.

Girona za to dostala na tú dobu slušné peniaze, dvoch nových futbalistov a záväzok FCB na priateľský zápas na Sviatok všetkých svätých. Obe mestá sú súčasťou autonómneho spoločenstva Katalánsko.

Od sezóny 1981/82 zažíval klub ekonomickú krízu až do začiatku nového milénia. Pomedzi to hrával naďalej, no na postup aspoň do druhej najvyššej španielskej ligy to nestačilo.

Girona v sezóne 2013/14 vyhlásila bankrot, no jej púť neskončila. Oplatilo sa, keďže sa 4. jún 2017 zapísal do histórie katalánskeho tímu – postúpili do najvyššej španielskej súťaže La Ligy. Prvú sezónu v súťaži ukončili na solídnom desiatom mieste s 51 bodmi.

V auguste 2017 klub získala organizácia City Football Group. Spoločnosť vlastní značky ako Manchester City FC, New York City FC, Melbourne City, Montevideo City Torque, Yokohama Marinos či Estac Troyes AC.

Po ďalšom vypadnutí z najvyššej španielskej ligy sa naposledy medzi elitu prebojovali až v sezóne 2021/22. Najskôr skončili na desiatej pozícii a v ostatnej sezóne na výbornej tretej, ktorá zaručovala priamu účasť vo vynovenom modeli Ligy majstrov.

Menší než Tehelné pole

Súčasný štadión klubu bol slávnostne otvorený 14. augusta 1970. Nová perla mesta – štadión Montilivi tak nazval klubový web.

Bolo to druhé ihrisko, ktoré mala Girona k dispozícii po Vista Alegre, ktoré slúžilo takmer 50 rokov.

Otvárací zápas bol proti veľkoklubu FC Barcelona. Na duel prišlo 25-tisíc divákov, hoci kapacita je len pre 14 634 divákov.

Formu naklonená na slovenskú stranu

Favoritmi sú domáci futbalisti. Z posledných desiatich zápasoch však zvíťazili len trikrát, dvakrát sa rozišli so súpermi nerozhodne a až päťkrát pocítili trpkosť prehry.

Slovenský šampión sa tešil z víťazstva v rovnakom počte posledných duelov šesťkrát, raz remizoval a trikrát odchádzal ako zdolaný. Treba doplniť, že dve prehry boli v Lige majstrov – najskôr na ihrisku Celticu Glasgow (5:1) a následne na Tehelnom poli proti gigantovi Manchestru City (0:4).

Do stretnutia idú „lepšie naladení“ slovanisti, keďže generálku na tento duel zvládli a v Trnave triumfovali 1:0. O jediný zásah stretnutia sa postaral Arménec Tigran Barseghjan. V tabuľke sú druhí, o bod za vedúcou Žilinou.

Tretí tím uplynulej španielskej La Ligy nestačil na domácom štadióne na futbalistov Realu Sociedad 0:1. Girone akutálne patrí až 12. priečka z 20 tímov.

Kto si nezahrá?

Na oficiálnom klubovom webe má katalánsky tím v A-tíme predstavených 24 hráčov. Z toho sú traja brankári, siedmi obrancovia, piati stredopoliari a až deväť útočníkov.

Kouč GironySánchez nemôže počítať až s desiatimi zranenými hráčmi.

Za Slovan nenastúpia Juraj Kucka, Róbert Mak a nevynímajúc Vladimíra Weissa mladšieho, ktorého duel s Manchestrom City bol posledný v kariére. Otázny je štart Jurija Medveděva pre chorobu.

V ostatnom ligovom kole v Trnave hrali „slovanisti“ v najslávnejšom slovenskom derby v podobnej zostave, v akej môžu čeliť španielskemu protivníkovi.

Ako vidia Slovan?

„Máme veľa absentujúcich hráčov, ale dosť na to, aby sme vytvorili dobrý tím,“ informoval tréner Míchel Sánchez podľa klubového webu na tlačovej konferencii pred duelom so Slovanom. „Musíme sa snažiť kvalifikovať do ďalšieho kola a najlepší spôsob, ako to urobiť, je zajtra,“ avizoval.

„Je veľmi dôležité, aby Girona hrala v Lige majstrov. Cesta sem nás stála veľa. Každý zápas je historický. Slovan je tím, ktorý má zvyčajne loptu. Majú kľúčových hráčov na krídle a v strede poľa. Musíme tvrdo tlačiť a byť pevní aj bez lopty. Sú veľmi fyzickí a určite nám budú robiť problémy,“ zhodnotil kouč Sánchez.

Ladislav Krejčí, ktorý pred sezónou prestúpil za osem miliónov eur zo Sparty Praha práve do Girony, si myslí, že ako tím sú stále lepší a lepší. „Dúfame, že budeme ďalej rásť. Pre nás všetkých je výzvou pokračovať v zbieraní bodov v La Lige a Lige majstrov,“ priblížil český reprezentant.

Financie nerozhodujú

Podľa analytického webu Transfermarkt je hodnota tretieho celku uplynulej sezóny v španielskej La Lige vo výške 216,50 milióna eur.

Káder slovenského majstra dokopy stojí podľa spomínaného portálu 28,78 milióna eur.

Girona je tak viac než sedemnásobne hodnotnejší klub. Ako je tomu nielen vo futbale, ale v každom športe – na čísla sa nehrá, ale na góly.