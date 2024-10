Weiss chce od mužstva kompaktný výkon, v Girone pomýšľa na prekvapenie

Futbalistov slovenského šampióna ŠK Slovan Bratislava čaká v utorok 22. októbra tretie vystúpenie v hlavnej časti Ligy majstrov 2024/2025.

„Belasí“ sa predstavia na ihrisku španielskeho klubu FC Girona, duel v Katalánsku má výkop o 21.00 h. Natrafia na seba dve mužstvá, ktoré v úvodných dvoch stretnutiach nezískali ani bod.

Slovan prehral so Celticom Glasgow (1:5) a Manchestrom City (0:4), Girona podľahla parížskemu Saint-Germain (0:1) a Feyenoordu Rotterdam (2:3).

Iný svet

Výprava Bratislavčanov, ktorí cez víkend vyhrali v derby v Trnave 1:0, sa do Španielska presunula v pondelok (21. 10.) dopoludnia.

„V Girone nás čaká úplne iný súper a odlišný zápas. Skrátka, Liga majstrov je iný svet. Urobíme však všetko, čo bude v našich silách,“ vyhlásil podľa klubového webu krídelník Slovana Tigran Barseghjan.

Nahustený program

Kouč tímu z Tehelného poľa Vladimír Weiss st. si posťažoval na nahustený program. „Hráme teraz päť zápasov vonku. Prvý bol v Trnave. Budeme sa snažiť zo všetkých síl byť v Girone dôstojným súperom a možno prekvapiť. Kalendár je náročný. Hrá sa každé tri dni. Za 22 dní máme sedem zápasov. Tento kolotoč je ako valec. Chceli sme to, máme to. Musíme to vydržať,“ povedal 60-ročný Weiss.

Slovan pred duelom v Girone počíta citeľné straty. „Verím, že ‚Kuco‘, ktorý je pre nás nenahraditeľný, by sa mal vrátiť o týždeň. Robo Mak má bolestivý členok a bude to trvať určite ešte dva týždne. Vlado skončil. Čiže chýbajú nám traja kľúčoví hráči, ktorí by chýbali každému mužstvo. A to nie je výhovorka, ale fakt. Musia však zabrať ostatní,“ dodal niekdajší lodivod slovenskej reprezentácie.

Pristavil sa aj pri tom, čo by mohlo v LM priniesť Slovanu premiérový bodový zisk. „Musíme viac podržať loptu, hrať kompaktne. Girona hrá na krátke prihrávky, je silná na lopte. S týmto sa budeme musieť vyrovnať.“

Girona bude pre Slovan Bratislava piatym španielskym súperom v klubovej histórii v pohárovej Európe po FC Barcelona, UD Las Palmas, Reale Madrid a Athleticu Bilbao. V aktuálnej sezóne LM bude čeliť aj Atléticu Madrid.

Dosiaľ proti španielskym tímom Slovan vybojoval iba jedno víťazstvo. Bolo to v pamätnom finále Pohára víťazov pohárov v roku 1969, keď nad FC Barcelona zvíťazil 3:2.