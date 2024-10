Barseghjanova nová zmluva je skvelou správou pre celú ligu (komentár)

Tréner úradujúceho slovenského majstra Vladimír Weiss st. vyrukoval po úspešnom derby proti trnavskému Spartaku (Slovan zvíťazil 1:0, pozn.) s informáciou, že arménsky ofenzívny stredopoliar Tigran Barseghjan predĺžil zmluvu s „belasými“ do roku 2027.

Ide o veľkú vec pre Slovan i pre celú ligu. Tigran je totiž aktuálne najvýraznejšou individualitou Niké ligy a to netvrdím len pre to, že je s ôsmimi gólmi jej najlepším strelcom. Arménec sa v ostatných mesiacoch výrazne zlepšil v takmer všetkých herných ukazovateľoch.

Zlepšoval sa

Jedným z aspektov, na ktorých 31-ročný rodák z Jerevanu v uplynulom období zapracoval, je disciplína a prístup. Z minulosti sú známe prípady, keď bolo v kuloároch počuť o jeho laxnom vzťahu k tréningovému procesu.

Všetky tieto reči utíchli, pretože Tigran si uvedomil, že status jednej z „belasých“ hviezd si udrží len tým, že bude viac „makať“. Barseghjanovi v ostatných dvoch sezónach navyše veľmi dobre zahralo do karát to, že na sebe mohol pracovať viac v úzadí. Slovan sa postupne personálne skvalitňoval a pozornosť sa zavše obracala na niekoho iného.

Boli dni, keď sa hovorilo najviac o Kuckovi, neskôr o Borjanovi, Weissovi či Toličovi. Popri tom sa Tigran menil z ležérne pôsobiaceho legionára na najlepšieho hráča ligy.

Nenahraditeľný

Futbalista s viacerými tetovaniami rozprávkových postavičiek (áno, vytetovaného má aj Mickey Mousea, pozn.) strelil za Slovan vo všetkých súťažiach už 37 gólov.

Súčasťou slovenského majstra sa stal v januári 2022. Presných zásahov mohlo byť ešte viac, nebyť dlhej absencie zapríčinenej zlomeninou nohy na jeseň 2022. „Je pre nás nenahraditeľný,“ povedal kouč Weiss po spomínanom triumfe nad odvekým rivalov z Trnavy.

Stratég Slovana je známy tým, že svojich hráčov má rád a niekedy ich aj jemne glorifikuje, no v tomto prípade má absolútnu pravdu.

Boli by v Lige majstrov?

Môžeme len špekulovať nad tým, aké výsledky by slávny bratislavský klub dosiahol bez neho. Stačí si ale spomenúť na jeho exkluzívny gól ľavačkou v domácej odvete finále play-off Ligy majstrov proti dánskemu Midtjyllandu.

„Belasí“ majú po dlhých rokoch viacerých nosných hráčov pod dlhodobými zmluvami. Wimmer, Tolič a Blackman majú kontrakty platné do leta 2026, Takáč s Marcellim do 2027 a trojica Strelec, Bajrić, Gajdoš dokonca do roku 2028.

Veľká kvalita

Otázna je budúcnosť Kašiu, Kucku a Zuberuho, ktorým súčasné zmluvy vypršia na konci aktuálneho ročníka.

Čo z toho vyplýva? Azda to, že ak by aj „Weissovci“ skutočne v Slovane skončili, nemuselo by to znamenať zmenu súčasného kurzu a výsledkovej kvality.