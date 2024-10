Kouč Winnipegu Arniel zaujal riskantným, no úspešným ťahom (video)

Tréner Winnipegu Jets Scott Arniel sa v v zápase kanadsko-americkej NHL proti Minnesote Wild blysol pozoruhodným a odvážnym ťahom. Na konci prvej tretiny za stavu 0:1 odvolal brankára Connora Hellebyucka.

Jeho tím mal presne 2,9 sekundy pred sirénou vhadzovanie v útočnom pásme. Na buly uspel center Adam Lowry, získal puk pre hviezdneho Marka Scheifeleho a ten strelou z prvej prekonal gólmana „divochov“ Filipa Gustavssona.

THE JETS PULLED THEIR GOALIE WITH 2.8 SEC TO GO IN THE FIRST AND SCORED WITH THE EMPTY NET LIKE THEY WERE PLAYING CHEL 🫨 pic.twitter.com/TJj0MLmJRu

— B/R Open Ice (@BR_OpenIce) October 13, 2024