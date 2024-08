Pokračovanie Jokerovho príbehu príde do kín v októbri – čo o ňom zatiaľ vieme?

Film Joker sa stal v roku 2019 absolútnym fenoménom. Svojské spracovanie príbehu zrodu kultového komiksového zločinca si podmanilo filmových fanúšikov a fanúšičky na celom svete, Joaquinovi Phoenixovi vynieslo Oscara pre najlepšieho herca v hlavnej úlohe, hudobnej skladateľke Hildur Guðnadóttir za najlepšiu filmovú hudbu, v kinách zarobilo viac ako miliardu dolárov a pokračovanie bolo len otázkou času. 3. októbra príde do kín s názvom Joker: Folie à Deux. Podrobnosti deja zatiaľ zostáva zahalený rúškom tajomstva, no čo-to už o filme predsa len vieme.

Foto: Continental film

V hlavnej úlohe sa vráti fenomenálny Joaquin Phoenix ako neúspešný komik Arthur Fleck, prezývaný Joker. Ten sa počas uväznenia v Arkhamskej štátnej nemocnici zamiluje do nevyspytateľnej spolupacientky Harley Quinn. Bude mať však ich láska šancu na prežitie? A čo to prinesie okolitému svetu? „Folie à Deux“ je medicínske označenie pre zdieľanú psychózu, teda pre duševnú poruchu, ktorá sa vyskytuje naraz u dvoch osôb v úzkom vzájomnom kontakte. V prípade hlavných postáv nového Jokerovho príbehu to môže znamenať skutočne čokoľvek…

Ako Harley Quinn, ktorá je v komiksovej mytológii Jokerovou osudovou láskou, sa predstaví speváčka a herečka Lady Gaga. Jej obsadenie nie je náhodné – tvorcovia film žánrovo zaraďujú k muzikálom. Zohľadňujúc podvratnosť prvého filmu o Jokerovi je zrejmé, že ani v prípade druhej snímky nepôjde o tradičný veselý a pestrofarebný muzikál, a publikum sa môže tešiť na mnohé temnejšie a sarkastickejšie tóny.

Foto: Continental film

Okrem ústrednej dvojice sa vo filme objavia aj herečky Zazie Beetz (Joker, Deadpool 2), Catherine Keener (V koži Johna Malkovicha, Útek do divočiny, Uteč) či herec Brendan Gleeson (séria filmov o Harrym Potterovi, V Bruggách, Duchovia Inisherinu).

Film Joker: Folie à Deux čaká svetová premiéra na prelome augusta a septembra na 81. Medzinárodnom filmovom festivale Benátky, kde bude súťažiť o ocenenie Zlatý lev. Práve na tomto festivale pred piatimi rokmi režisér Todd Phillips s Jokerom cenu získal a začal svoju úspešnú púť kinami. Ako sa bude dariť pokračovaniu? Dozvieme sa už čoskoro a v slovenských kinách si budeme môcť snímku pozrieť v októbri vďaka distribučnej spoločnosti Continental film.

Informačný servis