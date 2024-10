Piešťanské Čajky zaznamenali v Európe druhú prehru, s favoritom držali krok do poslednej štvrtiny

Dva zápasy a dve prehry. Taká je bilancia úradujúcich slovenských majsteriek v Európskom pohári basketbalistiek.

Piešťanské Čajky po prehre vo Francúzsku s tímom Charnay Basket 53:81 neuspeli ani v domácom prostredí a tureckému klubu Bodrum Basketbal podľahli 63:79.

Skúsenosti na strane Turkýň

Rozhodla o tom až druhá polovica záverečnej štvrtiny, v ktorej slovenský zástupca prehral o 16 bodov. S favoritkami pritom držali krok po 30 minút, pred záverečnou desaťminútovkou totiž držali remízu 48:48.

„Nemyslím si, že to bolo o výškovej prevahe, keďže tu nebola Číňanka. Krajišniková je víťazkou Euroligy, niekoľkokrát si zahrala Final Four, naposledy hrala v Jekaterinburgu, ale naše pivotky sa jej dokázali vyrovnať. Nedá sa to porovnať so skúsenosťami Juškaitéovej, ktorá hrala napríklad vo Francúzsku a Španielsku, s Natašou Taušovou, ktorá má celú kariéru ešte pred sebou. Ukázalo sa to teraz, aj proti Charnayu, čiže to nie je náhoda. Nie je potrebné rozoberať, kto proti nám stál, ale dievčatá bojovali a snažili sa. Na tejto úrovni to však už nestačí, chýba nám ešte niečo. Treba zdvihnúť hlavy a ďalej bojovať. Máme ešte dva domáce zápasy a urobíme všetko, aby sme zobrali minimálne jedno víťazstvo, aj keď to bude náročné,“ zhodnotil tréner Peter Jankovič druhá prehru Čajok v EP na klubovom webe.

Došli sily

V štvrtej štvrtine hráčky Bodrumu bodovali takmer z každej svojej akcie.

„Pod tlakom už prišli chyby tam, kde sme ich predtým nerobili. Baby išli, chceli, ale už odchádzala dôslednosť. Skúsený tím, aký je Bodrum, nás za to potrestal. Udialo sa presne to isté, čo aj vo Francúzsku. Posledné dve trojky z našej obrannej stránky boli úplne nezmyselné. Na začiatku takú chybu neurobíme, v závere už dochádzajú sily,“ pokračoval tréner piešťanského tímu.

Doma chcú vyhrať

Konečný výsledok síce hovorí jasne, no podľa kouča Jankoviča duel ukázal aj pozitíva.

„Bojovnosť, nasadenie, chcenie. Síce sme mali nízke percento úspešnosti streľby, nevedeli sme trafiť z diaľky, čo nás trochu limitovalo, ale dievčatá fakt bojovali a snažili sa nájsť cestu, ako skórovať. Museli sme sa nadrieť na každý kôš. Dokázali sme dať 63 bodov, po 30 minútach držať Bodrum na 48 bodoch, čo je fajn. Najväčším rozdielom bolo akurát to, že v štvrtej štvrtine sme dostali toľko bodov, čo skoro za celé tri štvrtiny. Pred našimi divákmi na našej palubovke sme oveľa silnejší, čo sme aj potvrdili. Nevyhrali sme, ale napravili sme si mierne renomé po predošlom týždni,“ dodal.

Už v stredu 23. októbra odohrajú Čajky ďalší domáci duel v E-skupine Európskeho pohára, v ktorom vyzvú maďarský Šopron.