Piešťanské Čajky odohrajú posledný domáci duel v Európe, súperkám majú čo vracať

Prvú polovicu duelov v skupinovej časti Európskeho pohára basketbalistiek majú Piešťanské Čajky za sebou, druhá ich ešte len čaká.

V stredu 30. októbra zverenky trénera Petra Jankoviča uzavrú šnúru troch domácich vystúpení v súťaži. Ich súperkami bude francúzsky klub Charnay Basket Bourgogne Sud.

Basketbalistky z „kúpeľného mesta“ stále čakajú na tohtosezónny triumf v skupinovej časti EP.

Nevyšiel im záver

Práve na jeho palubovke odštartovali hráčky slovenského klubu účinkovanie v pohárovej Európe a bola z toho vysoká prehra 53:81. Slovenky teda majú Francúzkam čo vracať. U súperiek im nevyšiel záver.

„Bude to zaujímavý zápas, na ktorý sa teším. Očakávam, že s podporou našich fanúšikov môžeme pomýšľať na pozitívny výsledok,“ uviedla severomacedónska rozohrávačka Andželika Mitrasinovičová podľa oficiálneho klubového webu.

Prinútiť súperky k chybám

Čajky v Charnay boli dlho v hre o dva body, ale v záverečnej štvrtine však bodová šnúra súperiek rozhodla o tom triumfe domácich.

„Vstup do zápasu nám nevyšiel. Avšak veľmi si cením, že sme to dokázali zvrátiť a polčas sme otočili v náš prospech. V tomto zápase však musíme bojovať až do poslednej minúty zápasu a prinútiť súpera k chybám. Charnay je veľmi úspešné družstvo spoza perimetra. No musíme si dať pozor aj na ich presilové situácie, z ktorých ťažili v našom poslednom vzájomnom zápase,“ zhodnotila krídelníčka Alexandra Buknová.

Nutná koncentrácia až do konca

V predchádzajúcich dvoch súbojoch pred vlastnými priaznivcami hráčky z Piešťan podľahli tureckému Bodrumu aj maďarskému Šopronu.

„Musíme byť viac konzistentné v obrane, hrať stále tímovo na oboch stranách ihriska a sústredene 40 minút. Verím, že si čo najviac fanúšikov nájde cestu do Diplomat arény a spoločne s nami si užijú posledný domáci zápas v skupine Eurocupu. Teším sa na domácu atmosféru,“ doplnila Buknová.

Podobne to vníma aj Mitrasinovičová: „Náš prvý zápas s nimi bol náročný, ale tri štvrtiny sme ho kontrolovali. Teraz bude potrebné to, aby sme celý zápas boli ako tím koncentrované a verili tomu, že celý čas bude naša obrana na vysokej úrovni.“