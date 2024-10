Piešťanské Čajky si po dvoch prehrách chcú napraviť chuť, hostia maďarský Šopron

Hráčky Piešťanských Čajok v skupinovej časti Európskeho pohára basketbalistiek zatiaľ čakajú na premiérový triumf.

Nedosiahli ho vo Francúzsku proti tímu Charnay Basket ani doma proti tureckému družstvu Bodrum Basketbal, prvé víťazstvo majú šancu dosiahnuť už v stredu 23. októbra pred vlastnými fanúšikmi proti maďarskému klubu Šopron Basket.

Favoritky sú hostky

Basketbalistky Piešťan však pred sebou majú neľahkú úlohu, keďže Šopron je najkvalitnejším tímom E-skupiny. Favoritom na zisk dvoch bodov sú teda hostky.

„Jednoznačne ide o najsilnejší tím v našej skupine a veľmi skúsené družstvo. Nedávno vyhrali Euroligu, káder sa síce odvtedy obmenil, ale stále sú v ňom hráčky, ktoré v ňom figurovali aj v tom čase. Hrajú celých 40 minút veľmi agresívne, snažia sa tlačiť loptu po celej palubovke. Určite to bude veľmi náročné. Hrajú typický maďarský basketbal, na hranici únosnosti a agresivity. Jacinta Monroeová bola najlepšou strelkyňou maďarskej ligy v predchádzajúcej sezóne, Tijana Krivačevičová pôsobila aj v Good Angels Košice a má skúseností na rozdávanie,“ povedal tréner Peter Jankovič podľa oficiálneho klubového webu.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Hrať musia do konca

V oboch predchádzajúcich vystúpeniach Čajky pri prehrách nezvládli závery stretnutí, ktoré rozhodli o ich prehrách.

„Verím tomuto tímu. Posúvame sa každým zápasom, ale každé stretnutie začína od stavu 0:0 a má úplne iný priebeh. Hlavné je, aby sme my boli koncentrovaní celých 40 minút. To sa nám potvrdilo v prvých dvoch zápasoch, vo Francúzsku sme hrali vyrovnanú partiu 32 minút a doma s Bodrumom 36 minút. Stále je to málo. Musíme bojovať a pracovať s tým, čo máme. Stále verím, že dokážeme zobrať víťazstvo. Bol by som veľmi rád, keby to prišlo teraz v stredu. Všetko závisí od priebehu stretnutia, ako budeme v danom čase a momente mentálne pripravení. Hlavné je, aby sme to zvládli fyzicky, pretože to bude náročné,“ pokračoval hlavný kormidelník tímu z „kúpeľného mesta“.

Legionárky mali voľno

Počas ostatného víkendu v slovenskej extralige nehrali za Piešťany dve legionárky – Ke’Shunan Jamesová ani Andželika Mitrasinovičová.

„‚KJ‘ mala zdravotné problémy počas celého týždňa, proti Bodrumu hrala so sebazaprením a po infúziách. Cez víkend sme jej dali priestor na doliečenie a preto verím, že už toto celé pominulo. U Andželiky bol drobný problém s kolenom, tak sme ju pošetrili. Chceme, aby ťahúňky zvládli zápas v Eurocupe a zároveň, aby sme prišli dlhodobým zraneniam,“ prezradil kouč Jankovič.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Atraktívny súper

V Piešťanoch duel proti Šopronu berú ako prestíž, keďže sa nestáva často, aby tam hostili niekdajšie víťazky Euroligy.

„Ide o prestíž, ale aj o ďalšieho súpera, na ktorého sa zodpovedne pripravujeme. Nepozeráme sa na to, že ide o nedávneho víťaza Euroligy. Šopron je podľa mňa atraktívny súper, v Európe má zvučné meno. Nejde len o niekoľkonásobného majstra Maďarska, ale ide o pojem. Prichádza k nám nielen jeden z najsilnejších súperov v skupine, ale aj celého Eurocupu,“ poznamenal tréner Čajok.

Chcú ukázať kvalitu

Priblížil aj to, aká by mohla byť cesta za víťazstvom.

„Bude to o koncentrácii hlavne v obrane, aby sme nerobili zbytočné chyby tiež v útoku. Potrebujeme trafiť niečo aj z vonku, musíme mať určite vyššiu percentuálnu úspešnosť. Treba veriť tomu, že vieme s nimi hrať. Je potrebné hrať so srdcom a sebavedomím. Chceme ukázať, že aj my máme kvalitu. Netreba o tom len rozprávať, ale ukázať to aj na palubovke. Verím, že ľudia prídu a podporia nás,“ dodal.