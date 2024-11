Pellegrini si uctil pamiatku obetí Tokajíckej tragédie. Hrozba návratu fašizmu nepominula, povedal v príhovore

Prezident Peter Pellegrini si v piatok uctil pamiatku obetí Tokajíckej tragédie, ktorá sa odohrala v roku 1944 v obci na severovýchode Slovenska.

„Hoci fašizmus utrpel porážku, neznamená to, že by sa pominula hrozba jeho návratu,“ povedal pri príležitosti 80. výročia tejto tragédie. Ako ďalej dodal, sklamanie ľudí, frustrácia a polarizovaná spoločnosť sužovaná konfliktmi a nenávisťou je živnou pôdou pre znovuzrodenie totalitných režimov v akejkoľvek podobe a kdekoľvek na svete.

Uctenie pamiatky obetí Tokajíckej tragédie

Pamiatku obetí krvavej nedele 19. novembra 1944, keď nacisti zavraždili 32 mužov z obce, si uctil položením venca pri pamätníku na miestnom vojenskom cintoríne.

„Uchovajme si túto udalosť v našej pamäti a hovorme o nej ďalším generáciám. Aby neboli ľahostajné voči násiliu, aby neboli slepé voči utrpeniu a aby sa nenechali oklamať diktatúram a diktátorom,“ apeloval prezident.

V príhovore ďalej uviedol, že je skutočnou tragédiou, ak sme v 21. storočí opäť v Európe svedkami vojnových hrôz, krutostí a útokov na nevinné civilné obyvateľstvo.

Návšteva Múzea Tokajíckej tragédie

„Žiaľ – a musím to povedať veľmi otvorene – posledné kroky všetkých strán zúčastnených na vojne na Ukrajine nesvedčia o tom, že by si čím skôr chceli sadnúť za rokovací stôl. Naopak, konflikt na bojisku i v politických vyjadreniach eskaluje, a to ma veľmi mrzí,“ konštatoval.

Počas návštevy obce si Pellegrini pozrel aj Múzeum Tokajíckej tragédie, ktoré nedávno prešlo rekonštrukciou. Ako predseda vlády sa v roku 2019 pričinil o finančnú podporu tohto projektu. Do obce zavítal v rámci regionálneho výjazdu do Prešovského kraja. Čaká ho ešte rokovanie s predsedom Prešovského samosprávneho kraja Milanom Majerským a primátorom Prešova Františkom Oľhom.