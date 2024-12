Pellegrini rokoval s prezidentmi štátov Vyšehradskej štvorky, zdôraznil dôležitosť bezpečnosti obyvateľstva – FOTO

Prezident SR Peter Pellegrini rokoval s ostatnými prezidentmi štátov Vyšehradskej štvorky (V4). Témami boli aktuálne otázky regiónu, obzvlášť bezpečnosť a migrácia. Slovenská hlava štátu uviedla, že téma bezpečnosti presahuje hranice a mala by zaujímať každého, bez ohľadu na politickú orientáciu. Zdôraznil tiež zhodu na dôležitosti bezpečnosti obyvateľstva.

„Obrana a bezpečnosť sú oblasti, ktoré nás spájajú a dnes sa to naplno prejavilo. Nezhodneme sa vo všetkom, ale sú otázky, kde vieme dať stranícke tričká bokom a nájsť spoločnú reč,“ vyjadril sa Pellegrini. Hlavy štátov V4 sa stretli v meste Wisla počas poľského predsedníctva. Ako informovali z Kancelárie prezidenta SR, pre Petra Pellegriniho to bola premiéra na rokovaní v tomto formáte od nástupu do funkcie prezidenta.

Sila susedskej spolupráce pri povodniach

Medzi témami samitu boli aj povodne, ktoré nedávno zasiahli všetky štyri krajiny a zanechali veľké škody. Pellegrini zdôraznil silu susedskej spolupráce štátov v danej situácii, rovnako ocenil aj vtedajšiu poľskú iniciatívu na zvolanie samitu, vďaka ktorému boli získané dodatočné finančné prostriedky pre zasiahnuté oblasti.

„Podporujem vytvorenie spoločnej pracovnej skupiny, ktorá nám umožní sa lepšie pripraviť a čeliť týmto výzvam. Musíme posilniť systém včasného varovania, presun informácií medzi našimi krajinami a kooperovať spoločné cvičenia našich záchranárskych zložiek,“ myslí si slovenský prezident.

Budúcnosť regiónu a EÚ

Pellegrini sa spolu s prezidentmi Česka, Maďarska a Poľska venoval aj témam budúcnosti regiónu a Európskej únie. Dotkli sa tiež možností cezhraničnej spolupráce v oblastiach energetiky a migrácie.

„Prezident SR Peter Pellegrini ocenil otvorenú a korektnú debatu na dnešnom rokovaní a vyzdvihol dôležitosť a opodstatnenosť formátu Vyšehradskej štvorky,“ uzavrela Kancelária prezidenta SR.