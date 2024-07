Pellegrini na samite NATO: Slovensko podporí nový finančný balík v hodnote 40 miliárd eur pre Ukrajinu (video)

Na samite Severoatlantickej aliancie hľadajú členské krajiny priestor na stabilitu a mier vo svete. Hlavnými témami samitu vo Washingtone sú posilňovanie kolektívnej obrany, Ukrajina a rozvoj spolupráce s partnermi aliancie.

Na sociálnej sieti po príchode do Washingtonu to uviedol prezident Peter Pellegrini, ktorého cieľom je hovoriť o stabilite, mieri a taktiež reprezentovať Slovensko ako silnú, stabilnú a demokratickú krajinu. Zároveň informoval, že pri schvaľovaní dokumentu sa Slovensko zúčastní na vytvorení nového finančného balíka pod koordináciou NATO v objeme 40 miliárd eur.

Budúce členstvo Ukrajiny v aliancii

Naša krajina do balíka bude prispievať svojou čiastkou, do ktorej sa môžu započítať rôzne aktivity, ktoré slovenské ministerstvo obrany vo vzťahu k Ukrajine už vykonalo či aktuálne vykonáva.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Pellegrini ďalej informoval, že na samite budú rokovať aj o článku, ktorý hovorí o budúcom členstve Ukrajiny v aliancii. Počas rokovania o členstve pre nášho východného suseda bude Pellegrini trvať na tom, aby boli súčasťou článku aj isté podmienky pre jeho prijatie.

„Akákoľvek krajina, ktorá má právo rozhodovať sa o svojej budúcnosti a požiadať o členstvo v hocijakej organizácii, vždy to rozhodnutie jej prijatia bolo závislé od členských krajín danej organizácie. Budeme trvať na tom, nech už by ten odsek znel akokoľvek, musí tam byť zmienka, že prijatie prichádza do úvahy, ak budú splnené podmienky a rozhodnú o tom členské štáty aliancie. Dokument dnes nemôže pôsobiť ako voľná vstupenka,“ povedal vo videu pre médiá.

Treba hovoriť s oboma stranami konfliktu

Slovenský prezident si zároveň myslí, že ak chcú krajiny pokračovať v aktivitách podobných švajčiarskemu mierovému samitu, ďalšie stretnutie bez účasti predstaviteľov Ruskej federácie je odsúdené na zánik.

„Ak chceme hovoriť o mieri alebo o zastavení paľby a následnom vyjednávaní usporiadania celej situácie, zdá sa, že bez diskusií a rozhovorov s obidvoma stranami konfliktu by boli zbytočné. Mier sa musí vyjednať, lebo sa zdá, že sa nedosiahne vojenskými operáciami ani na jednej, ani na druhej strane,“ povedal.

Pellegrini absolvuje aj bilaterálne rokovanie s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Pýtať sa ho bude na jeho reálny pohľad na celú situáciu na fronte, hovoriť budú aj o vzájomných vzťahoch medzi Slovenskom a Ukrajinou.