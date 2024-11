Parížska katedrála Notre Dame má nový zvon. Je od organizátorov OH 2024 (video)

Organizačný výbor OH 2024 v Paríži darovali katedrále Notre Dame zvon, ktorý bol na štadióne Stade de France atletických olympijských súťaží. Je to už tretí nový zvon, ktorý pamätihodnosť na Seine dostala mesiac pred opätovným otvorením. Upozornil na to web insidethegames.biz.

Ikonický gotický chrám je v záverečnej fáze obnovy po ničivom požiari z apríla 2019. Olympijský zvon bude inštalovaný nad oltárom Notre Dame spolu s dvoma menšími zvonmi, Chiara a Carlos. Všetky tri budú zvoniť počas omší, aby obohatili zvukovú kulisu a náboženský život chrámu.

Tri zvony, ktoré vysvätili pred katedrálou Notre Dame v Paríži. Foto: Getty Images

Nové zvony vyrobila zlievareň Cornille Havard vo Villedieu-les-Poêles v Normandii, regióne známeho svojou tradíciou v tomto type práce. Olympijský zvon nesie nápis „Paris 2024“. Počas OH na neho mohli zvoniť noví olympijskí šampióni v atletike na znak svojho triumfu.

Rektor katedrály Olivier Ribadeau Dumas vyjadril svoju vďačnosť za príchod zvonu počas ceremónie pred budovou katedrály.

„Aká to radosť. V najdôležitejšej chvíli svätej omše zaznejú tieto zvony, rovnako ako keď víťaz súťaže mohol oslavovať svoje víťazstvo,“ uviedol Dumas.

Symbole de victoire à #Paris2024, la cloche des Jeux Olympiques sera installée ce jeudi 7 novembre à Notre-Dame de Paris 🥇🔔 Un moment fort pour marquer l’héritage des Jeux de Paris ! 🇫🇷 pic.twitter.com/V9uE5QobCY — Jeux Olympiques (@jeuxolympiques) November 7, 2024

Dumas všetky zvony pokropil svätenou vodou, vetvičkou zo stromu a poklepaním dreveným kladivkom. Vedľa stál šéf organizačného výboru OH a PH 2024 Tony Estanguet.

„Môžeme vidieť mocný symbol vidieť, ako dostane druhý život tento zvon, ktorý nám počas týchto hier priniesol toľko emócií,“ povedal Estanguet.

Na obnove Notre Dame sa podieľalo viac ako 250 rôznych spoločností a stovky kvalifikovaných remeselníkov.