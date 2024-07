Otvorená kultúra vyzýva Šimkovičovej ministerstvo, aby transparentne zopakovalo výberové konanie šéfa Bibiany

Platforma Otvorená kultúra! vyzýva Ministerstvo kultúry (MK) SR, aby transparentne a odborne zopakovalo výberové konanie na vedenie Bibiany – medzinárodného domu umenia pre deti.

Reaguje tak na to, že novou riaditeľkou inštitúcie sa stala Petra Flach, ktorá bola vedením Bibiany dočasne poverená pred niekoľkými mesiacmi po tom, ako ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nom. SNS) odvolala bývalú riaditeľku Zuzanu Liptákovú. Podľa medializovaných informácií sa Šimkovičová a Flach poznajú.

Výberové konanie za zatvorenými dverami

„Využívanie kultúrnych inštitúcií ako trafiky je neakceptovateľné,“ uviedla platforma Otvorená kultúra!. Zdôraznila, že kultúrne inštitúcie patria všetkým občanom a najlepšie im môžu slúžiť, ak budú vedené odborne a transparentne.

„Doterajšie dianie okolo medzinárodného domu umenia pre deti BIBIANA však ukazuje, že ministerka kultúry Šimkovičová neváha potopiť renomé a kvalitu verejných inštitúcií a uprednostniť záujmy svojich ľudí pred verejným záujmom,“ tvrdí platforma.

Otvorená kultúra! poukázala, že výberové konanie uskutočnili v piatok 19. júla za zatvorenými dverami, bez verejného vypočutia. Flach vybrala výberová komisia, ktorej zloženie nie je známe.

Členov komisie vyberie ministerka Šimkovičová

Rezort kultúry informoval len o tom, že členov komisie vyberie ministerka Šimkovičová, avšak ich mená ani počet nie sú známe. Platforma tiež upozornila, že hoci sa podľa zverejnených informácií do výberového konania prihlásili dve kandidátky a obe splnili kritériá, na vypočutie prišla len Flach a meno jej protikandidátky nie je známe.

„Rovnako nie je jasné, akým spôsobom Petra Flach naplnila kritériá výberového konania, medzi ktoré patrí znalosť legislatívy verejnej správy, problematiky príspevkových a rozpočtových organizácií, či prehľad v oblasti kultúrneho života, v súčasných trendoch a diskurze verejných kultúrnych inštitúcií a kultúrnej politiky. Aj bez týchto informácií je však už teraz jasné, že ako poverená riaditeľka BIBIANY Petra Flach svojimi hrubými manažérskymi zásahmi narušila chod inštitúcie, z ktorej odišiel kľúčový tím festivalu Bienále animácie Bratislava či rezignovala rada časopisu Bibiana Revue,“ vraví Otvorená kultúra.

Nezvyčajná súčasť výberového konania

Platforma tiež poukázala na to, že kritériá, ktoré by pre obsadenie takejto pozície mali byť nevyhnutnými, boli v rámci výberového konania zmenené na „vítané“. Ide napríklad o to, že riadiaca prax v danom odbore nebola považovaná za podmienku, ale za výhodu.

Taktiež bolo v podmienkach výberového kania uvedené, že prax v oblasti literatúry a vizuálneho umenia alebo prax s riadením alebo koordináciou umeleckých projektov je vítaná. Otvorená kultúra! poznamenala, že z neznámeho dôvodu bol súčasťou výberového konania písomný test z cudzieho jazyka. Predstavu výkonu moci podľa SNS platforma vníma ako predvídateľnú, no stále neakceptovateľnú.

„Poslanec Michelko pritom pri presadzovaní novely Zákona o múzeách a galériách (ktorá vstúpi do platnosti 1. augusta 2024) argumentoval tým, že cieľom novely je odbremeniť malé inštitúcie v regiónoch, ktoré nemajú ako technicky zabezpečiť stream z vypočutia (pričom by stačilo otvoriť dvere a sprístupniť vypočutie na mieste), kým veľké inštitúcie verejné vypočutia dodržia. Výberové konanie v BIBIANE je ukážkovým príkladom toho, ako to bude fungovať v praxi,“ myslí si Otvorená kultúra! a tvrdí, že na takéto postupy doplatia samotné inštitúcie i kvalita ich obsahu a programu.