Šimkovičová stojí za riaditeľkou Bibiany. Na schválenie kontroverznej knihy s rodovou tematikou mala mať len niekoľko hodín

Ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nom. SNS) stojí za dočasnou poverenou riaditeľkou Bibiany – medzinárodného domu umenia pre deti Petrou Flach a podporuje jej rozhodnutie v súvislosti s nezaradením recenzie knihy s rodovou tematikou do časopisu Bibiana revue.

Ako ďalej uviedlo Ministerstvo kultúry (MK) SR, šéfredaktorka Bibiana revue Eva Andrejčáková trvala na tom, aby bola predmetná recenzia knihy venujúcej sa problematike zmeny pohlavia u dieťaťa zaradená.

Na schválenie mala mať len niekoľkohodín

Rezort tiež tvrdí, že na schválenie nového dvojčísla a revidovanie obsahu mala poverená riaditeľka Flach iba niekoľko hodín. „Ide o kontroverznú knihu českého autora Marto Kelbl „Ani holka ani kluk“, v slovenskom preklade „Stáva sa Elu“,“ vysvetľuje MK SR a dodáva, že Flach požiadala Andrejčákovú o nezaradenie tejto recenzie.

„Tá sa ohradila a riaditeľku obvinila z nátlaku a snahu o cenzúru. Následne sa funkcií vzdali členovia vedeckej rady časopisu,“ uviedol rezort kultúry.

Samotná Flach nepovažuje svoje odporúčanie nezaradiť recenziu na túto knihu za nátlak ani cenzúru. Zdôraznila, že ako riaditeľka má kompetencie ale najmä zodpovednosť.

„Už pred časom som upozornila na to, že do Bibiany sa začala vkrádať ideológia. V súťažiach a na výstavách sa začali objavovať knižky pre deti či dospelých s tematikou LGBTI a gender. Poslaním Bibiany nie je vychovávať v oblasti sexuality. Politika, ani akékoľvek ideológia, nepatria do detskej literatúry a ani do Bibiany, ktorej primárnou náplňou je venovať sa deťom a umeniu,“ vyjadrila sa ministerka kultúry s tým, že rozhodnutie Flach plne podporuje.

Otvorený list riaditeľke Bibiany

Vedecká rada časopisu Bibiana revue doručila otvorený list riaditeľke Bibiany Petre Flach, v ktorom ohlásila svoje odstúpenie. Šéfredaktorka časopisu Bibiana revue Eva Andrejčáková plánovala do najnovšieho dvojčísla zahrnúť recenziu knihy „Ani holka ani kluk“ od autora Marto Kelbl, v slovenskom preklade „Stáva sa Elu“, ktorá sa zaoberá témou zmeny pohlavia dieťaťa. Riaditeľka Petra Flach však zverejnenie recenzie odmietla.

Vedecká rada časopisu obvinila riaditeľku Bibiany Flach z cenzúry. Tá však trvá na tom, že nejde o cenzúru, ale o zodpovedné rozhodnutie v rámci náplne inštitúcie, ktorá sa primárne venuje deťom, detskej literatúre a výchove detí umením. Zdôraznila tiež, že témy sexuálnej výchovy a zmeny pohlavia nepatria do predmetu činností Bibiany.

Navrhuje otvorenú a citlivú diskusiu na túto tému, pričom chce zohľadniť pohľady psychológov a odborníkov. Petra Flach požiadala autorku recenzie Milenu Šubrtovú a vedeckú radu o komunikáciu, keďže šéfredaktorka predložila všetky fakty tendenčne a jednostranne. „Odpoveďou na to bolo odstúpenie vedeckej rady časopisu,“ uviedla Flach a definitívne odmieta naratív o konaní z pozície moci a cenzúru.