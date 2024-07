OSN predpovedá drastický pokles populácie Ukrajiny do roku 2100, počet obyvateľov môže klesnúť na 15,3 milióna

Počet obyvateľov Ukrajiny podľa OSN by do roku 2100 mohol klesnúť na 15,3 milióna. Ako informuje web Ukrajinská pravda, uviedol to vo svojej aktualizácii vývoja svetovej populácie Odbor pre ekonomické a sociálne otázky Sekretariátu OSN.

Podľa zástupcu riaditeľa ukrajinského Inštitútu pre demografiu a sociálne štúdie Oleksandra Hladuna je však predpoveď OSN veľmi pesimistická. Podľa jeho odhadu by aj pri najnepriaznivejšom dlhodobom scenári mohol počet obyvateľov Ukrajiny klesnúť menej výrazne, a to na 25 miliónov.

V súvislosti s prognózou OSN uviedol, že najpresnejšie sú krátkodobé predikcie na obdobie dvoch až piatich rokov, pri strednodobých predpovediach na desať až 15 rokov a dlhodobých prognózach nad 50 rokov však presnosť klesá.