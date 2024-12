Osaková sa teší na novú sezónu. Prezradila aj to, kedy opustí okruh WTA - FOTO, VIDEO

Ak sa štvornásobnej grandslamovej šampiónke Naomi Osakovej nebude výsledkovo dariť podľa jej predstáv, tak odíde z profitenisu.

Dvadsaťsedemročná Japonka to uviedla v novozélandskom Aucklande pred prvým duelom novej sezóny. V pondelok nastúpila proti Izraelčanke Line Glushkovej a zvíťazila 6:4, 6:4. V druhom kole nastúpi proti Rakúšanke Julii Grabherovej,

Ešte pred súbojom s Glushkovou Osaková priznala, že účinkovanie v sezóne 2024 bolo pre ňu ponižujúce. V uplynulom súťažnom ročníku mala bilanciu 22 víťazstiev a 17 prehier.

„Rok 2024 ma naučil pokore. Mám však tiež pocit, že som aj napredovala. Pracovala som omnoho tvrdšie ako kedykoľvek predtým. Myslím si, že v tomto smere bolo veľmi bolestivé nedosahovať výsledky, ktoré som chcela. Mám však pocit, že rastiem a učím sa, preto sa na rok 2025 naozaj teším,“ prezradila Osaková.

