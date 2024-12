Olovo, červená bielizeň i vedrá plné špinavej vody. Pozrite sa na netradičné novoročné tradície

Hoci veľká časť sveta oslavuje nový rok počas silvestrovskej noci, nie všetci oslavujeme rovnako. Aj keď drvivej väčšine možno stačí šampanské, ohňostroj a bozk s milovanou osobou, inde vo svete dodržiavajú rozličné tradície. Pozreli sme sa na najzaujímavejšie z nich.

Vo viacerých kútoch sveta sa oslavy Silvestra nesú v znamení tzv. jedál prinášajúcich šťastie. Napríklad v Španielsku, Portugalsku a vo veľkej časti Latinskej Ameriky je to 12 hrozienok či v Taliansku 12 lyžíc šošovice. Francúzi zasa radi vítajú Nový rok hromadou palaciniek, Nemci dávajú prednosť marcipánu v tvare prasiatka pre šťastie, v Holandsku jedia šišky. Ľudia v Estónsku si zasa na Silvestra doprajú sedem až 12 chodov. Vraj aby nabrali silu za toľko mužov, koľko zjedia chodov.

Prechádzka okolo prázdneho kufra

V Škótsku si ľudia zvykli počas silvestrovskej noci dávať darčeky. Často počas osláv navštívia najbližších priateľov a susedov, zväčša so symbolickým darčekom v ruke. Ak sa náhodou ocitnete v Edinburghu, môžete natrafiť na fajkárov, bubeníkov a miestnych obyvateľov s fakľami.

Mexičania si okrem tradičných hodnôt do nového roka želajú mnoho cestovateľských zážitkov. Postavia preto do stredu miestnosti prázdny kufor a prechádzajú sa okolo neho. Na Kube zasa symbolicky zhromaždia všetkých zlých duchov a negatívnu energiu z ostatných 365 dní a vyhodia to pred dvere. Počas odpočítavania do polnoci nie je nezvyčajné vidieť z domovov vylietavať vedrá plné špinavej vody.

Granátové jablko a vykročenie správnou nohou

Ľudia v Grécku si na vchodové dvere vešajú granátové jablká, ktoré sú považované za symbol šťastia, prosperity a plodnosti. Tesne pred polnocou všetci vyjdú z domu a jedného šťastlivca pošlú, aby do domu vkročil pravou nohou. Druhá osoba následne rozbije granátové jablko. Prítomní s obľubou počítajú semienka, aby zistili, koľko šťastia im nový rok prinesie.

Vo veľkej časti nemecky hovoriacej Európy, ako aj vo Fínsku, Bulharsku, Česku či Turecku je zvyčajné ohrievať malé kúsky olova, potom ich hodiť do studenej vody a na základe tvarov, ktoré sa vytvoria, urobiť predpoveď pre nový rok. Napríklad, ak sa vytvorí guľa, šťastie sa k vám bude valiť. Našinci si môžu podobnú scénu pamätať z filmu Pelíšky.

Vyhadzovanie starých vecí z okna

Rusi ďakujú uplynulému roku spomienkou na jeho najdôležitejšie udalosti počas hodín pred polnocou a 12 sekúnd ticha pred úderom polnoci využívajú na želania. Taliani aj Španieli nosia červenú spodnú bielizeň pre šťastie. Španieli však trvajú na tom, že aj spodná bielizeň musí byť nová, aby mala šťastie. Taliani však robia veci ešte o krok ďalej. Často vyhadzujú staré veci z okna, aby symbolizovali príchod nových vecí s Novým rokom.

Íri majú niekoľko novoročných tradícií, ako napríklad pobúchanie vonkajších stien domov chlebom, aby sa vyhli nešťastiu a zlým duchom. Ale jedným z najznámejších je položenie ďalšieho taniera na jedálenský stôl pre všetkých blízkych, ktorí odišli na večnosť v predchádzajúcom roku.