Obľúbený seriálový herec zverejnil zdrvujúcu správu, bojuje so zákerným ochorením

Americký herec James Van Der Beek, ktorý sa preslávil ako Dawson zo seriálu Dawsonov svet, sa podelil s fanúšikmi so zdrvujúcou správou. V 47-rokoch mu diagnostikovali rakovinu hrubého čreva a konečníka.

„Mám kolorektálny karcinóm. Súkromne sa zaoberám touto diagnózou a podnikám kroky na jej vyriešenie s podporou mojej neuveriteľnej rodiny. Je tu dôvod na optimizmus a cítim sa dobre,“ napísal na svojom instagrame.

Správu musel zverejniť skôr

Doplnil však, že každý rok na túto diagnózu zomrú približne dva milióny ľudí po celom svete. On sa ocitol medzi nimi. So správou o zákernom ochorení však musel vyrukovať skôr, ako plánoval.

„Neexistuje žiadna príručka, ako tieto veci oznámiť, ale plánoval som porozprávať svoj príbeh podľa svojich predstáv pre časopis People, aby som zvýšil povedomie ľudí. Tento plán však bolo nutné zmeniť dnes ráno, keď som bol informovaný, že so správami o mne príde bulvárny denník,“ posťažoval sa herec.

Príspevok okomentovala aj jeho žena

Zároveň sa ospravedlnil všetkým ľuďom v jeho živote, ktorý sa o tom dozvedeli zo správ a nie priamo od neho. Pod jeho postom sa začali hromadiť komentáre a nechýbal ani od jeho manželky Kimberly, s ktorou má šesť detí. Venovala mu krásne vyznanie: „Milujem ťa, zlatko“.

Van der Beek chce v decembri spolu s ďalšími hercami zvýšiť povedomie o prostate a semenníkoch, ako aj o testovaní a výskume kolorektálneho karcinómu. Pôjde o špeciál Fox s názvom The Real Full Monty. Avizoval to už v máji, či však o svojej diagnóze tušil vtedy, to si necháva pre seba.