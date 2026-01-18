Únia by mala vytiahnuť svoju „obchodnú bazuku“, vyzýva Macron. Európski lídri sú jednotní v kritike Trumpových nových ciel

Európski lídri v nedeľu ostro reagovali na hrozbu amerického prezidentaDonalda Trumpa uvaliť clá na európske krajiny, ktoré odmietajú jeho snahu získať Grónsko.
„Uvaliť nové sankcie by dnes bolo chybou,“ povedala talianska premiérkaGiorgia Meloniová novinárom počas návštevy v kórejskom Soule. Pravicová politička, ktorá má s Trumpom dobré vzťahy, doplnila, že mu svoj názor tlmočila počas telefonického rozhovoru.
Trump uvalí až 25-percetné clá na európske štáty, ktoré mu odmietajú predať Grónsko
O zľahčenie najnovšieho konfliktu sa pokúsila tvrdením, že medzi Európou a USA došlo k „problému v porozumení a komunikácii“. Podľa nej by mala v rastúcej kríze aktívnejšie vystupovať Organizácia Severoatlantickej zmluvy (NATO).
Britský premiérKeir Starmer plánuje situáciu s Trumpom riešiť „čo najskôr“, uviedla pre BBC ministerka kultúry Lisa Nandyová. „Domnievame sa, že je to nadmieru zbytočné, a veríme, že je to kontraproduktívne, a premiér to dal jasne najavo,“ dodala.
Obchod alebo boj? Ako môže Európa ochrániť Grónsko pred Trumpom
Veľmi ostro reagoval francúzsky prezidentEmmanuel Macron, ktorý vyzval, aby Európska únia (EÚ) v reakcii na Trumpove hrozby využila svoj „nástroj proti ekonomickému nátlaku“. V európskych kruhoch prezývaný aj „obchodná bazuka“, tento politický inštrument umožňuje obmedziť dovoz tovarov a služieb v reakcii na diskriminačné praktiky v medzinárodnom obchode.
Medzi ďalšími predstaviteľmi štátov EÚ, ktorý kritizujú najnovšie Trumpove hrozby, sú aj francúzska ministerka poľnohospodárstva Annie Genevardová, švédsky premiérUlf Kristersson či šéf holandského rezortu diplomacie David van Weel. Ten označil Trumpovu hrozbu za „nevysvetliteľnú“ formu „vydierania“.