Konsolidácia je tak smutný príbeh, že tu už strácam svoj zmysel pre humor, tvrdí expremiérka Radičová – VIDEO

Konsolidácia verejných financií realizovaná súčasnou vládou je tak smutný príbeh, že tu už strácam svoj známy zmysel pre humor, uviedla expremiérka Iveta Radičová v rozhovore pre SITA. Zdôraznila, že výsledkom celej konsolidácie je, že je deficit vyšší, čo je podľa nej na „hodenie rukavice“. „Takto zle by sa to nepodarilo, aj keby sa človek neviem ako snažil,“ myslí si Radičová.
Tri konsolidačné balíčky majú podľa jej slov neuveriteľne vážny dopad na každého na Slovensku, predovšetkým na rodiny v produktívnom veku s deťmi, teda najohrozenejšiu skupinu. Podotkla, že historicky prvýkrát sa stalo, že sa zamestnávatelia a odborári dohodli na riešení deficitu.
Nulová výkonnosť ekonomiky
„V zozname tých návrhov bolo minimálne 80 percent nesmierne rozumných, ktoré by pomohli, lebo princíp znie: výkonnosť ekonomiky stlačiť čo najmenej. Vždy pri konsolidácii vám o niečo klesne. Ale snažiť sa, aby klesla čo najmenej, lebo deficit sa počíta k HDP. A zároveň opatrenia robiť jednoznačne primárne na výdavkovej strane rozpočtu,“ poukázala.
Predstavitelia vlády spochybňujú rozhodnutia súdov alebo ich dokonca aj prekrúcajú, hovorí expremiérka Radičová – VIDEO
Zároveň dodala, že netreba na to vysokú školu ekonomickú, aby sme pochopili, že treba neznižovať kúpyschopnosť občanov, lebo domáca spotreba je výrazná časť príjmu štátneho rozpočtu.
„Takže nesiaham, pokiaľ možno, na ich kúpyschopnosť a pritom strážim infláciu, teda vzťah cien a miezd. To je taký elementárny princíp. A keď použijete potom tú proporciu, že väčšiu časť na strane výdavkov a menšiu na strane prímov, tak nepribrzdíte šialeným spôsobom ekonomiku, čoho sme dnes svedkami,“ povedala Radičová s tým, že výkonnosť našej ekonomiky, ktorá bola už i tak nízka, klesla na 0,9 percenta. „Musím konštatovať, to je v zásade nula. Je to veľmi zlé, to je krach štátu. Povedie to k tej známej gréckej ceste, ak sa zásadne nezmenia kroky,“ zhodnotila Radičová.
Vynechaná z hry
Zároveň ironicky podotkla, že sa cíti dotknutá, že premiér Robert Fico ju naposledy vynechal na tabuli, na ktorej ukazoval, kto je zodpovedný za stav verejných financií. „Na tej tabuli za premiérom Ficom bolo niekoľko fotografií a ja nie. On ma prvý raz vynechal. Ja zrazu nie som zodpovedná. To čo sa stalo? Ja už žijem v tom, že za všetko môže Radičovej vláda a zrazu som tam nebola. Cítim sa dotknutá, že ma zrazu vynechal z hry,“ hovorí Radičová.
Žiada politikov, aby ľuďom hovorili pravdu, ktorá je podľa nej taká, že dlhodobá udržateľnosť financií sa výrazne zlepšila v rokoch 2010 – 2012. „To je neodškriepiteľný fakt našej vlády,“ skonštatovala.