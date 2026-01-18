Premiér Fico sa stretol s americkým prezidentom, témou bola Ukrajina aj kríza v EÚ – VIDEO, FOTO

Americkí predstavitelia sa podľa Fica zaujímali o postoje slovenskej vlády.
Martin Šálek
Redaktor domácej redakcie
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
VLÁDA: Návšteva v Spojených štátoch amerických
Sprava: Prezident USA Donald Trump a predseda vlády SR Robert Fico počas stretnutia v sídle Mar-a-Lago na Floride pri príležitosti pracovnej návštevy vlády Slovenskej republiky v Spojených štátoch amerických (USA). Florida, USA, 17. január 2026. Foto: SITA/Úrad vlády SR
Predseda vládyRobert Fico diskutoval s americkým prezidentom Donaldom Trumpom v jeho súkromnom dome na Floride o viacerých témach vrátane vojny na Ukrajine. Premiér to uviedol vo videu, ktoré nahral na palube vládneho špeciálu. Na stretnutí bol podľa neho prítomný aj minister zahraničia Juraj Blanár a jeho americký náprotivok Marco Rubio.

Americkí predstavitelia sa podľa Fica zaujímali o postoje slovenskej vlády. „Pretože vedeli, že nie sme bruselskí papagáji a na vojnu na Ukrajine dlhodobo vyjadrujeme vlastné, suverénne názory,“ vyhlásil premiér. Ako ďalej zdôraznil, aj v kontexte iných medzinárodných udalostí jasne deklaroval slovenský mierový postoj. „A názor, že pred vojenskými riešeniami musí mať prednosť diplomacia a vzájomné počúvanie sa,“ skonštatoval Fico.

Témou stretnutia bola podľa Fica aj Európska únia. „Pričom bola úplná zhoda v nazeraní na úniu ako na inštitúciu v hlbokej kríze,“ povedal predseda vlády. Pokiaľ ide o slovensko-americké vzťahy, podľa Fico v nich nie sú žiadne otvorené otázky.

