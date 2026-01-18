Proces v kauze vraždy Daniela Tupého má pokračovať výsluchom svedkov

Súdny proces v kauze vraždy študenta Daniela Tupého z roku 2005 bude na pôde Mestského súdu Bratislava I pokračovať v piatok 23. januára. Vyplýva to z rozpisu pojednávaní súdu. Na programe pojednávania by mal byť výsluch svedkov. Súd už vo veci v rámci predošlých termínov pojednávaní vypočul viacerých svedkov vrátane kľúčového svedka Vladimíra M., ktorý svedčí proti obžalovanému Adamovi Puškárovi.
Odmietajú vypovedať
Viacerí členovia partie, ktorí v inkriminovaný deň v roku 2005 zaútočili na Daniela Tupého a jeho kamarátov, pritom odmietli vypovedať. Právny zástupca rodiny Daniela Tupého Roman Kvasnica v tejto súvislosti navrhol, aby súd všetkých svedkov, ktorí vo veci odmietli vypovedať, znovu predvolal po uplynutí 20-ročnej premlčacej lehoty od skutku. Tá uplynula začiatkom novembra 2025.
Z vraždy Daniela Tupého je obžalovaný advokát Adam Puškár. Ten podľa obžaloby 4. novembra 2005 na Tyršovom nábreží v Bratislave spolu s ďalšími osobami napadol osemčlennú skupinu ľudí, v ktorej bol aj študent Filozofickej fakulty Univerzity Komenského Daniel Tupý.
Toho nožom viackrát bodol do ramena, stehna, hrudníka a chrbta, na následky čoho Tupý zomrel. Na skutku sa podľa obžaloby podieľala aj osoba, ktorá doteraz nebola stotožnená. Obžalovaný Puškár pred súdom ešte v roku 2023 vyhlásil, že je nevinný. Na začiatku procesu vo veci zároveň odmietol vypovedať s tým, že tak urobí neskôr.
Útok na hlavu
Svedok Vladimír M. pred súdom v novembri 2023 vypovedal v postate v zhode so zisteniami orgánov činných v trestnom konaní. Priznal, že bol súčasťou partie, ktorá na bratislavskom Tyršovom nábreží v novembri 2005 napadla skupinu osôb, ktorej súčasťou bol aj Tupý. Potvrdil tiež, že v partii útočníkov bol aj obžalovaný advokát Adam Puškár.
Svedok zároveň pripustil, že Tupého tiež niekoľkokrát udrel. Priznal tiež, že sám nosil otvárací nôž, podľa vlastných slov ho však používal na údery. Podľa advokáta Kvasnicu v tejto súvislosti poškodení čakajú, kedy bude Vladimír M. obvinený. „Pretože on predsa opísal, ako útočil na hlavu Daniela Tupého,“ uviedol v minulosti advokát.