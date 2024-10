O týždeň príde do kín hviezdne obsadená novinka Red One od režiséra filmov Jumanji

Prvý vianočný film príde tento rok do kín už 7. novembra a bude to hneď poriadna jazda! Sily spojil režisér dobrodružného filmu Jumanji: Vitajte v džungli a scenáristi viacerých filmov zo série Rýchlo a zbesilo, takže sa môžeme tešiť na akčný veľkofilm s hláškujúcimi hrdinami, ktorý by fanúšikovia poriadnej popcornovej zábavy určite nemali v kine vynechať. Dvaja z najúspešnejších hercov súčasnosti budú v akčnej fantasy snímke Red One zachraňovať uneseného Santa Clausa!

Foto: Continental film

V originálnom príbehu scenáristov Chrisa Morgana a Hirama Garciu ktosi skutočne unesie toho ujka, ktorý miliónom detí na celom svete roznáša vianočné darčeky. A hoci je to v tomto prípade udržiavaný, posilňujúci ujko s tvárou herca J. K. Simmonsa, sám si neporadí. DO práce bude musieť byť povolaná nesúrodá dvojica, pozostávajúca z Calluma Drifta, veliteľa jednotky E. L. F. (Dwayne „The Rock“ Johnson) a z Jacka O’Malleyho, neslávne známeho lovca odmien (Chris Evans).

Na ceste budú musieť bojovať s neprajnými démonmi, agresívnymi snehuliakmi, ďalšími fantastickými bytosťami, ale aj vzájomnou nevraživosťou. Našťastie budú môcť využívať pokročilé technológie, vyvinuté priamo na severnom póle – napríklad tú, ktorá zväčšuje angličáky či hračkárske roboty, aby sa z nich stali pomocníci v boji či počas viacerých naháňačiek. A pomocnú labu možno podá aj mocný ľadový medveď, ktorému na záchrane Vianoc záleží tiež. Podarí sa Santu vypátrať skôr, než bude neskoro? Dozvieme sa v kinách už o pár dní!

Foto: Continental film

V novinke režiséra Joea Kasdana, tvorcu dvoch posledných filmov série Jumanji, ale aj komédie Mrcha učiteľka, sa okrem „The Rocka“, Evansa a Simmonsa objavia aj Lucy Liu, Kiernan Shipka, Bonnie Hunt či Nick Kroll. Snímku do slovenských kín prinesie distribučná spoločnosť Continental film, a to dokonca o týždeň skôr než sa film objaví v domácich amerických!

Foto: Continental film

