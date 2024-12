Hancko má na každom zápase synčeka s manželkou, proti Sparte tipujú 3:1 pre Feyenoord

Len nedávno strelil gól slávnemu Manchestru City (3:3), ktorý mal cenu zisku bodu na horúcej anglickej pôjde. Teraz môže pridať ďalší proti klubu, ktorý nosí vo svojom srdci.

Slovenský futbalový reprezentant Dávid Hancko má pred sebou ďalší dôležitý súboj v hlavnej fáze Ligy majstrov. Tentoraz jeho tím Feyenoord Rotterdam privíta Spartu Praha, kde 26-ročný ľavý obranca s ofenzívnymi chúťkami pôsobil pred príchodom do Holandska.

„Tipujem naše víťazstvo 3:1, teda víťazstvo Feyenoordu nad Spartou,“ uviedla manželka Dávida Hancka Kristýna v rozhovore na webe iDnes.cz pred stredajším (11. 12.) duelom v Rotterdame.

Matka dva a polročného Adamka nemá problém vziať ho so sebou na zápas, kde sa bude v stredu večer tiesniť a hučať vyše 47-tisíc divákov.

„Adamko si oblečie otcov dres a pôjdeme fandiť. Chodíme stále bez ohľadu na počasie a čas výkopu. Určite prídu aj Davidovi rodičia. Moja sestra sa bude dívať v televízii spolu s manželom Michalom Hrdličkom, ktorý ako moderátor má tiež k futbalu blízko,“ doplnila Hanckova manželka, za slobodna Plíšková.

Bývalá skvelá tenistka, 35. hráčka rebríčka WTA a dvojča ešte úspešnejšej Karolíny, hrala kedysi tenis za Spartu Praha, rovnako ako jej manžel futbal. Pre oboch je stredajší zápas dosť špecifický.

„Manžel nosí Spartu v srdci, ale to isté platí aj o Feyenoorde. Na druhej strane mám pocit, že by si v kariére zaslúžil postúpiť ešte o stupienok vyššie. Robí pre to veľmi veľa. Má vyrovnanú výkonnosť, hrá celé zápasy, ani nestrieda, V príprave robí maximum a ešte aj čosi navyše, aby bol čo najviac fit. Želala by som mu top klub, to by sa mu splnil detský sen,“ dodala Kristýna Hancková.

Po piatich kolách hlavnej fázy LM mal Feyenoord na 25. mieste na konte 7 bodov, Sparta figurovala v 36-člennej spoločnej tabuľke európskej klubovej elity na 28. priečke so 4 bodmi.

„Na Spartu mám len najkrajšie spomienky a Prahu považujeme s manželkou za svoj domov. Teraz sa však plne koncentrujem na svoj výkon proti Sparte. Na tréningu som sa cítil dobre. Sústredíme sa na základné veci a so skvelými fanúšikmi za chrbtom to bude fungovať,“ skonštatoval Hancko.