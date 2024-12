Nová automatizovaná predajňa 24/7 v Nových Zámkoch prináša možnosť nakupovania nonstop

COOP Jednota Nové Zámky otvára prvú automatizovanú predajňu na Gogoľovej ulici. Koncept predajne vychádza z moderných trendov predaja čerstvých potravín. V režime 24/7 v nej zákazníci nájdu širokú ponuku sortimentu baleného pečiva, ktoré dodávajú miestne pekárne, ale aj čerstvé ovocie a zeleninu. Celkovo ide už o tretiu automatizovanú predajňu na Slovensku.

Prvá sídlisková automatizovaná predajňa

Tretia automatizovaná predajňa COOP Jednoty na Slovensku, ktorá umožňuje zákazníkom nakupovať potraviny, drogériu a doplnkový tovar kedykoľvek – 24 hodín denne, 7 dní v týždni, pribudla do Nových Zámkov. Predajňa situovaná na Gogoľovej ulici vyniká moderným konceptom. Je zameraná na predaj širokého spektra čerstvých potravín prispôsobených mestskému životnému štýlu. Na pultoch nechýbajú grilované kurčatá, čerstvé pečivo od lokálnych pekárov a rozmanitý výber slovenských výrobkov. Predajňa spolupracuje s miestnymi pekárňami, ktoré špeciálne pre túto prevádzku pripravujú a balia čerstvé pečivo po dopečení. Pre obyvateľov Nových Zámkov sa tak táto prevádzka stáva nielen miestom rýchleho nákupu, ale aj miestom, kde si môžu kedykoľvek nakúpiť kvalitné čerstvé potraviny. V okolí predajne sídli aj niekoľko škôl, čo inšpirovalo COOP Jednotu Nové Zámky prispôsobiť sortiment potrebám mladých zákazníkov. Pre tých, ktorí hľadajú rýchly a pohodlný nákup, je hneď pri vstupe pripravená ponuka „Potraviny so sebou“, ako sú bagety, malé nápoje či káva. „COOP Jednota Nové Zámky mala vždy pozitívny prístup k inováciám a dnešná doba si vyžaduje čoraz modernejšie i ústretovejšie riešenia. Snažíme sa prispôsobovať nielen aktuálnym trendom v maloobchode, ale naším hlavným cieľom je prinášať zákazníkom čo najvyšší komfort nakupovania a vyhovieť ich zákazníckym potrebám. Z týchto dôvodov sme sa rozhodli pristúpiť k otvoreniu našej prvej automatizovanej predajne 24/7, ktorá sa nachádza na Gogoľovej ulici v Nových Zámkoch,“ hovorí predseda predstavenstva COOP Jednota Nové Zámky Štefan Mácsadi.

Foto: COOP Jednota

Ako prebieha nákup

Pri vstupe do predajne dominuje interaktívny panel, ktorý približuje spôsob nakupovania v automatizovanom režime. Predajňa poskytuje služby v hybridnom režime. To znamená, že počas otváracích hodín funguje s personálom a po zatvorení prechádza do automatizovaného režimu. Otváracia doba sa počas jednotlivých dní líši. Od pondelka do štvrtka je personál k dispozícii od 6.00 do 18.00 hod., v piatok od 6.00 do 19.00 hod., v sobotu od 6.00 do 13.00 hod. a v nedeľu od 7.00 do 11.00 hod. Na vstup v ostatných časoch budú zákazníci potrebovať QR kód, ktorý si vygenerujú v aplikácii COOP Jednota. „Najprv je potrebné stiahnuť si aplikáciu COOP Jednota a zadať údaje z občianskeho preukazu. Overenie identity zabezpečuje slovenská firma Innovatrics. Po prihlásení do aplikácie sa vygeneruje QR kód, ktorým sa otvoria dvere a umožní sa vstup do predajne. Pri samoobslužnej pokladnici sa zákazník identifikuje QR kódom, načíta tovar a platba prebieha bezhotovostne cez platobný terminál. Pri odchode z predajne sa QR kód z aplikácie použije ešte raz na otvorenie dverí,“ vysvetľuje Michal Švrček, riaditeľ sekcie IT a služieb COOP Jednota Slovensko.

Digitalizácia mení tvár maloobchodu

Technologický pokrok by nebol možný bez kvalitných partnerov projektu – UniCredit Bank a Mastercard. „Som rada, že vďaka spolupráci s COOP Jednota môžeme prinášať moderné technológie aj do regiónov, kde zákazníkom výrazne zvyšujú dostupnosť služieb a zjednodušujú nakupovanie. Postupne sa tak približujeme k tomu, aby sa automatizované predajne na Slovensku stali bežnou súčasťou maloobchodu,“ uviedla Jana Lvová, generálna riaditeľka Mastercard pre Slovensko a Českú republiku. „Stáli sme pri zrode tejto myšlienky, a preto som rád, že sa automatizované predajne, ktoré pomáhame financovať, rozširujú do ďalšieho kraja, tentokrát pre mestského zákazníka na sídlisku. Dobrou správou je, že tieto inovatívne prevádzky čoskoro pribudnú aj vo vzdialenejších kútoch Slovenska. COOP Jednota je na to so svojím širokým pokrytím regiónov ideálnym partnerom. Zákazníci majú možnosť v každej predajni využiť taktiež extra finančné služby, napríklad uhradiť poštové poukážky, šeky, bankové zloženky a pri platení platobnou kartou aj vybrať hotovosť. Digitalizujeme a modernizujeme všade tam, kde to je možné, v súlade s potrebami klientov a regiónov a pomáhame komunitám, aby napredovali v rozvoji,“ uviedol Jaroslav Habo, riaditeľ UniCredit Bank pre Slovensko.

