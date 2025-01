Niekto tu potrebuje tri facky, ostro reagoval Fico na študenta, ktorý nepodal ruku Pellegrinimu - VIDEO

Prezident Peter Pellegrini podľa premiéra Robert Fica (Smer-SD) urobil chybu, ak povedal, že študenta, ktorý mu nepodal ruku rešpektuje, pretože tu nie je čo rešpektovať.

Ako uviedol Fico na sociálnej sieti Facebook, niekto tu potrebuje tri facky a začal by protištátnymi sorosovskými médiami, ktoré rozkladajú štát v priamom prenose. „Ktokoľvek, bez ohľadu na to, či niečo dosiahol, je dobrý, ak znevažuje štát a jeho predstaviteľov. Aj o tomto budú najbližšie voľby,“ napísal na sociálnej sieti.



Premiér potom pridal skúsenosť zo života, že ak by sa ako študent doma sťažoval na učiteľa, že ho vyťahal za vlasy, mama by mu vrazila ešte dve facky, lebo učiteľ mal vždy úctu a pravdu. Následne priblížil, čo by spravil on, ak keby mu môj minister školstva zorganizoval podobné podujatie a jeden z ocenených študentov by mu nepodal ruku ako jednému z troch najvyšších predstaviteľov štátu.



„Po prvé, spýtal by som sa ho, či mal detskú izbu. Po druhé, čo ho naučili jeho rodičia. A po tretie, zobral by som mu ocenenie a poslal pred všetkými médiami tam kam patrí. A na záver, by som sa ministrovi školstva poďakoval za spoluprácu,“ uviedol premiér.